Els 25 llibres del 2020

NARRATIVA /

*

Reis del món

Sebastià Alzamora

Proa

La novel·la de Sebastià Alzamora recorre una desena d’escenaris europeus i africans durant el segle XX a partir de les vides entrellaçades de dos mallorquins universals reals, el banquer Joan March i el filòleg Joan Mascaró. Un dels punts que els uneix, amics al llarg de dècades, és que busquen la llibertat: així i tot, la persegueixen per camins que no tenen res a veure.

Història del meu colomar i altres relats

Isaak Bàbel

Minúscula

Trad. Miquel Cabal

Els relats del recull d'Isaak Bàbel formen una mena d’autobiografia fictícia en la qual assistim als primers anys de vida d’un noi que descobreix l’antisemitisme i la crueltat dels adults, però sobretot narren el despertar d’una vocació d’escriptor entesa com la que no permet a qui la té d’entendre la vida deslligada de la lletra: no pot fer una passa sense pensar com la convertirà en frase.

Ignot

Manuel Baixauli

Edicions del Periscopi

Si llegim aquesta novel·la com el que més pretén ser, una defensa de la puresa literària i extraliterària, en contrast amb la corrupció que assola el panorama literari català, el que podria semblar ingenuïtat es converteix en mala bava i els dards es claven contra els jurats dels premis, els crítics literaris, les agents, les recuperacions pòstumes o la frustració de les expectatives massa altes dels escriptors que comencen.

Boulder

Eva Baltasar

Club Editor

Breu, intensa i plena d’imatges fulgurants, Boulder és la història d’una dona solitària que, després de passar uns anys en un vaixell, fent-hi de cuinera, s’instal·la amb la seva parella a Islàndia. L’equilibri en què viuen s’acabarà quan la Samsa comuniqui a la Boulder els plans de tenir una criatura. L’embaràs i el naixement de la criatura transformen la relació de la parella i també la percepció social d’una dona i l’altra.

Atrapa la llebre

Lana Bastasic

Periscopi / Navona

Trad. Pau Sanchis

El debut de Bastasic pivota i juga sobre el concepte de punt de vista i com aquest determina quina és la història que s’explica: qui té dret a explicar què va passar a l’ex-Iugoslàvia als anys 90? Aquesta és la història que pot explicar una noia de Zagreb com la Sara, que es fa acompanyar d’una bosniana musulmana com la Lejla. “Atrapar la llebre” vol dir perseguir tot el que se suposava que aquesta edat adulta els havia de portar: la llibertat, l’amor, l’aventura. L’important és l’actitud de persecució i no la consecució final de l’objectiu.

Guillem

Núria Cadenes

Amsterdam

Núria Cadenes ha repassat en aquesta novel·la breu i intensa la investigació policial i el judici per l’assassinat del jove independentista i antifeixista valencià Guillem Agulló el 1993. La causa es va resoldre amb la condemna a 14 anys de presó -només en va complir quatre- del militant d’extrema dreta Pedro Cuevas, i l’absolució dels altres quatre processats.

Tríptic de la terra

Mercè Ibarz

Anagrama

Quan el 1993 va publicar La terra retirada i, dos anys després, La palmera de blat, Mercè Ibarz va fusionar gèneres literaris, paisatges i narracions a partir d’una crònica autobiogràfica ambientada a Saidí, el lloc on va créixer. L’autora ha recuperat els dos primers llibres amb un tercer d’inèdit, Labor inacabada.

Mur fantasma

Sarah Moss

Angle Editorial / Sexto Piso

Trad. Marc Rubió

La primera novel·la de Moss traduïda al català planteja un triple viatge als lectors. Primer, a l’Anglaterra de principis dels 90. En segon lloc, a la terra on vivien els britans a l’Edat de Ferro, fa més de 2.000 anys. Finalment, també proposa endinsar-nos en la intimitat tenebrosa dels protagonistes, una família d’aficionats a l’arqueologia que fa equip amb un grup d’estudiants i el seu professor per passar les vacances imitant la forma de vida dels britans.

Tsunami

Albert Pijuan

Angle Editorial

Tsunami és la història d’una família que veu amenaçada la pervivència de la cadena hotelera que va arrencar amb una petita pensió a Salou. L’acció arrenca el 2004, quan els tres cosins que han d’heretar l’empresa cometen un acte horrible al resort de luxe de Sri Lanka: els nois tenen 18 anys i intenten passar pàgina, però el record dels fets els perseguirà la resta de la vida. Les frases quilomètriques i ben calculades de Pijuan cauen al damunt del lector com l’onada del títol.

La casa de foc

Francesc Serés

Proa

Narrada en primera persona, La casa de foc explica els anys que el professor d’una aula d’acollida passa al Sallent, un veïnat a l’est del terme municipal de Santa Pau, i la relació d’amistat i conflictes amb el Jordi de Can Sol, la seva filla Carmina i la neta, la Mar, a qui dona classes de reforç. El retorn a la novel·la de Francesc Serés ha arribat de la mà del segon premi Proa.

El consentiment

Vanessa Springora

Empúries / Lumen

Trad. Marta Marfany

El colpidor debut de Vanessa Springora narra com, sent una adolescent de 14 anys, va mantenir una relació afectiva i sexual amb l’escriptor, llavors consagrat, i de 50 anys, Gabriel Matzneff, a qui va conèixer en un sopar a casa de la seva mare. Encara més devastador i inquietant que la pròpia narració dels fets és la contextualització de com el milieu cultural francès de l’època va acceptar aquella relació.

Noche y océano

Raquel Taranilla

Seix Barral

La primera novel·la de Raquel Taranilla és una intriga intel·lectual, divertida i enlluernadora que parteix del robatori real del crani del cineasta F.W. Murnau. El director de Nosferatu és el paisatge de fons de la fascinació obsessiva d’una professora universitària per un home que passa uns dies a casa seva.

Entre l’infern i la glòria

Àlvar Valls

Edicions de 1984

Després de quinze anys d’estudi i al llarg d’un miler de pàgines, Àlvar Valls recupera i reivindica Jacint Verdaguer, personatge polièdric que es debat entre la vocació religiosa i la literària, mite incòmode de la Renaixença cultural catalana.

Els nois de la Nickel

Colson Whitehead

Periscopi / Lit. Random House Trad. Laia Font

L’última novel·la de Whitehead, guardonada amb el Pulitzer, està ambientada el 1963 a Florida, en un reformatori on es tortura i fins i tot s’arriba a assassinar alguns dels interns. El llibre està basat en una història real, destapada el 2014.

Poeta chileno

Alejandro Zambra

Anagrama

Una de les novel·les llatinoamericanes més rellevants de l’any. Explica com canvia el vincle entre un aspirant a poeta i el seu fillastre al llarg dels anys, al mateix temps que analitza el context literari xilè a través de la mirada d’una periodista nord-americana. Poeta chileno emociona, commou i consola el lector.

POESIA /

*

assagets

Enric Casasses

Poncianes

El mateix any que ha rebut el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Enric Casasses s’ha proposat rescatar en vers -i en el to assagístic que promet el volum- les figures del violinista i compositor Paganini, l’arquitecte Antoni Gaudí i el compositor de sardanes Josep Blanch i Reynalt.

Sempre és tard

Maria Josep Escrivà

Proa

La sensació davant de la poesia d’Escrivà és que el grau d’especulació és igual a zero, perquè el poema neix d’una fonda necessitat (fins i tot en consignacions de paisatge o d’estats d’ànim efímers). L’autora valenciana ha tingut la traça verbal i la força imaginativa per aconseguir un llibre rodó.

Llibre sisè

Sophia de Mello Breyner

Edicions del Buc

Trad. Jordi Sebastià

El mateix any que el premi Nobel ha sigut per a Louise Glück, que Edicions del Buc ha publicat en català, la petita editorial ha publicat també la poesia apol·línia -límpida, harmoniosa i lúcida- de Sophia de Mello Breyner, publicada en portuguès per primera vegada el 1962.

Memorial

Alice Oswald

Cafè Central-Eumo / Trad. Jaume Coll Mariné

Homenatge als morts de la Ilíada en un sol poema llarg. Oswald hi combina l’austeritat tenebrosa de les històries dels guerrers, que emergeixen del no-res per tornar a capbussar-s’hi, i la resplendor sensual dels símils, que semblen suspesos en el temps.

La hac

Jaume Subirana

Edicions 62

Jaume Subirana ha escrit contes, dietaris, llibres de poesia. I continua convencent els lectors amb la seva veritat i la seva discreta bellesa escrita. A La hac dedica el poema més llarg del volum als dies a la Provença que van inspirar Josep Carner un dels poemes més importants de l’autor, Nabí.

ASSAIG /

*

Els fundadors

Raül Garrigasait

Ara Llibres

La col·lecció de clàssics llatins i grecs impulsada per Francesc Cambó, Joan Estelrich i Carles Riba el 1922 és estudiada a fons i amb amenitat per Raül Garrigasait, que aquest 2020 també ha dedicat un assaig a La ira (Fragmenta) i un volum biogràfic, País barroc (L’Avenç).

Fils

Ingrid Guardiola i Marta Segarra

Arcàdia

Guardiola i Segarra van mantenir un fèrtil diàleg epistolar entre el setembre del 2019 i el maig del 2020. Al volum apareixen la pandèmia i el confinament, però també el caràcter porós de l’existència, la maternitat i la malaltia, amb més voluntat exploradora que conclusiva.

Sontag

Benjamin Moser

Anagrama / Trad. Rita da Costa

En les més de 700 pàgines d’aquesta biografia de Susan Sontag, exhaustives fins al deliri, es reconstrueixen passatges emblemàtics, es busquen detalls al·legòrics i es descriuen escenes que caracteritzen la sofisticada complexitat d’una de les intel·lectuals més emblemàtiques del segle XX.

No diguis res

Patrick Radden Keefe

Periscopi / Lit. Random House Trad. Ricard Gil

La mirada a la violència i les seves repercussions viscudes a Irlanda del Nord els últims 50 anys han fet que el llibre de Patrick Radden Keefe s’hagi convertit en un text canònic sobre el conflicte. S’endinsa en vides marcades pel compromís i l’acció armada en un entorn d’una gran complexitat.

Tal qual

Paul Valéry

Adesiara / Trad. Antoni Clapés

Recull de pensaments, aforismes, cròniques, esbossos d’assajos i materials breus -però d’un valor indiscutible- del poeta i pensador Paul Valéry. Inèdit fins ara en català, Tal qual condensa la saviesa i curiositat acumulades per l’autor francès al llarg de més de quatre dècades de vida.

En la tria dels llibres més destacats del 2020 hi han participat Anna Ballbona, Lluís Anton Baulenas, M.Àngels Cabré, Anna Carreras, Álvaro Colomer, Xènia Dyakonova, Marina Espasa, Joan Garí, Núria Juanico, Jordi Llavina, Jordi Nopca, Víctor Obiols, Pere Antoni Pons i David Vidal