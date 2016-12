Els 20 llibres del 2016

El 2016 ha sigut un any en què han presentat llibre autors de novel·la històrica de gran popularitat, com ara Ildefonso Falcones, Carlos Ruiz Zafón, Julia Navarro i Víctor Amela. També han tornat Mario Vargas Llosa, John Irving, Eduardo Mendoza -que ha rebut el Cervantes- i Almudena Grandes, i diversos autors premiats han fet forat, com Empar Moliner, que amb Tot això ho faig perquè tinc molta por va guanyar el Mercè Rodoreda de contes; també Dolores Redondo, última guanyadora del Planeta amb Et donaré tot això.

El 2016 ha sigut un any de bones notícies editorials: l’exercici s’ha tancat amb un creixement moderat -des del 2013 acumula una recuperació del 3,5%- i les vendes de llibres en català han augmentat un 3,2%. Potser per aquest motiu hi ha hagut canvis notables, com ara la doble aposta per la ficció d’Enciclopèdia Catalana amb els segells Catedral i Rata, que han publicat llibres de Jonas Jonasson i han descobert Sanmao i Max Porter, o la consolidació de la proposta d’Arcàdia -publicar assaig de qualitat- amb llibres de Xavier Antich, Carles Capdevila i Marina Garcés. L’any del controvertit Nobel de literatura a Bob Dylan, Raig Verd ha publicat Somnis en temps de guerra, de Ngugi wa Thiong’o, que en les travesses del guardó literari més prestigiós del món sona com un dels favorits.

‘ELS DIES SENSE GLÒRIA’

Sílvia Alcàntara

Edicions de 1984

Des de 'La casa cantonera' (2011) Sílvia Alcàntara no publicava res. L’espera ha valgut la pena: 'Els dies sense glòria' és la seva millor novel·la, de factura clàssica, ben escrita i que convida el lector a abocar-se en un pou profund al fons del qual bateguen emocions fortes. El matrimoni format per l’Enric i la Glòria, la mare d’ell -la Miquela- i la filla que tindran -l’Eva- són personatges construïts amb ofici i difícils d’oblidar que permeten una exploració inspirada als dos últims terços del segle XX català.

‘MANUAL PER A DONES DE FER FEINES’

Lucia Berlin

Trad. Albert Torrescasana

L’Altra Editorial / Alfaguara

Onze anys després de morir, Lucia Berlin (1936-2004) va començar a ser reconeguda com una gran narradora gràcies a Manual per a dones de fer feines. L’antologia inclou un tast generós, de gairebé 500 pàgines, dels relats colpidors de la nord-americana, que transpiren sinceritat, sovint lligada al dolor, al desengany i als excessos. Manual per a dones de fer feines va guanyar el premi Llibreter.

‘LLIBRES DE POESIA. 1904-1924’

Josep Carner

Edicions 62

Fa dècades que el filòleg i professor universitari Jaume Coll Llinàs preparava l’edició crítica de l’obra de Josep Carner (1884-1970). Finalment s’ha presentat el primer lliurament dels set volums del projecte, que inclou tots els llibres de poesia que l’escriptor va publicar entre 1904 i 1924. Hi ha meravelles conegudes com Els fruits saborosos (1906) i Auques i ventalls (1914), però també joies introbables com Bella terra bella gent (1918). Una de les particularitats de l’edició de Coll és que recupera el català de l’època: llegint els llibres que conté el tom s’assisteix a l’evolució normativa de la llengua catalana.

‘LES NOIES’

Emma Cline

Trad. Ernest Riera

Anagrama

Emma Cline es va col·locar a l’ull de l’huracà de les novetats editorials de la rentrée gràcies a la versió lliure del dia a dia de les noies que formaven part de la secta de Charles Manson a finals de la dècada dels 60. Random House va arribar a pagar dos milions de dòlars d’avançament per Les noies, una novel·la en què la forma s’imposa al contingut. Qui la llegeixi com un thriller probablement en sortirà decebut. Si, en canvi, s’hi busca una experiència literària, la sensació serà més positiva: Cline ofereix descripcions d’una gran plasticitat, i la tensió sexual entre l’Evie i la Sasha -dues de les protagonistes principals- està molt ben resolta.

‘LA NENA PERDUDA’

Elena Ferrante

Trad. Cesc Martínez

La Campana

Durant el 2016 La Campana ha publicat els tres últims volums de la imprescindible tetralogia d’Elena Ferrante, Història del nou cognom, Una fuig, l’altra es queda i La nena perduda. La reconstrucció de l’amistat de la Lila i la Lenù quan la primera desapareix obliga l’autora a viatjar fins al Nàpols de la dècada dels 40: el retrat que n’aconsegueix és d’una gran precisió. Poc després de la destralera revelació de la identitat de l’autora -rere el pseudònim s’amaga la traductora Anita Raja-, Navona va publicar-ne la primera novel·la, L’amor que molesta (1992).

‘ANTOLOGIA DE CONTES’

David Foster Wallace

Trad. Ferran Ràfols Gesa

Edicions del Periscopi

A més de tornar a publicar David Vann en català amb L’aquari i d’apostar amb encert per Mar Bosch -autora de Les generacions espontànies -, Periscopi ha presentat una antologia amb disset dels millors contes de David Foster Wallace (1962-2008). El nord-americà mostra la predilecció per escriure sobre personatges vulnerables i maniàtics i descriu la vulgaritat amb gràcia, en un to entre filosòfic, mèdic i poètic i un estil detallista però intens.

‘HOMO DEUS’

Yuval Noah Harari

Trad. Esther Roig

Edicions 62 / Debate

Després de l’èxit de Sàpiens (2014), Yuval Noah Harari defensa a Homo Deus que ens trobem en l’etapa final de l’humanisme que va encetar el Renaixement, i que la conseqüència lògica d’haver posat l’home al centre de tot és que ja pot aspirar a esdevenir un déu a la manera de l’antiga Grècia, és a dir, un superhome, vencent la fam i la guerra, trobant la felicitat i superant la mort.

‘GRAMÀTICA DE LA LLENGUA CATALANA’

Institut d’Estudis Catalans

IEC

La publicació de la nova gramàtica del català ha confirmat una vegada més que Catalunya és un país de filòlegs: l’obra, de 1.480 pàgines, “no modifica substancialment la norma encara que hi introdueix certs matisos i més flexibilitat”, segons asseguren des de l’Institut d’Estudis Catalans. El volum s’ha col·locat durant setmanes entre els cinc llibres més venuts.

‘GERMÀ DE GEL’

Alicia Kopf

L’Altra Editorial / Alpha Decay

El segon llibre d’Alicia Kopf -que ha guanyat premis com el Documenta i el Llibreter- proposa un viatge cap al fred dels pols Àrtic i Antàrtic a partir dels exploradors que hi van viatjar, però també és un exercici d’introspecció i una aproximació a les relacions familiars. Germà de gel és un dels exercicis d’autoficció més destacats de l’any.

‘MÍSTICA CONILLA’

Jordi Lara

Edicions de 1984 / Entre Ambos

“Per a mi és fonamental que el que escric sigui autèntic i de debò”, diu Jordi Lara, que ofereix un tast esplèndid de bona literatura a Mística conilla, on presenta sis narracions llargues, entre les quals destaquen la del viatge d’un home de mitjana edat amb el pare octogenari a Zapatos de boscal i la fastuosa recreació d’un sopar d’exalumnes d’institut al relat que titula el llibre.

‘LLIÇÓ D’ALEMANY’

Siegfried Lenz

Trad. Joan Ferrarons

Club Editor / Impedimenta

Tot i que és un dels millors narradors del segle XX alemany, Siegfried Lenz (1926-2014) no ha deixat de ser inèdit en català fins que Club Editor n’ha publicat Lliçó d’alemany, que arrenca amb un jove tancat en un correccional per a inadaptats perquè en comptes d’escriure una redacció sobre “les alegries del deure” ha lliurat el full en blanc. És una novel·la ambiciosa, pletòrica i de lectura molt recomanable.

‘SOTA EL VOLCÀ’

Malcolm Lowry

Trad. Xavier Pàmies

Viena

L’obra mestra de Malcolm Lowry (1909-1957) transcorre en un sol dia -de les set del matí a les set de la tarda- al Mèxic de 1938, i està protagonitzada per Geoffrey Firmin, excònsol britànic que pateix un gran trasbals quan la seva exdona torna a aparèixer. Sota el volcà va ser publicada en anglès el 1947.

‘DEPARTAMENT D’ESPECULACIONS’

Jenny Offill

Trad. Yannick Garcia

Amsterdam / Libros del Asteroide

Novel·la formalment peculiar que replanteja el debat etern entre fons i forma. Explica com una parella jove s’enamora, van a viure junts, són feliços, tenen una filla, l’home té una aventura amb una dona més jove -i la superació del conflicte per part de la parella-, tot això a partir de fragments i materials d’una gran diversitat. Departament d’especulacions és la segona novel·la de Jenny Offill i va arribar catorze anys després del seu debut, Last things.

‘CANÇONER’

Francesco Petrarca

Trad. Miquel Desclot

Proa

Miquel Desclot s’ha encarregat de traduir íntegrament el Cançoner de Francesco Petrarca (1304-1374), i el resultat és magnífic. El 2016 ha sigut especialment fructífer pel que fa a traduccions de poesia: han aparegut, entre d’altres, Repeticions, de Iannis Ritsos, versionat per Eusebi Ayensa (Ela Geminada), Balada de Metka Krašovec, de Tomaž Šalamun, traduït per Simona Škrabec (LaBreu), El llibre dels disbarats, d’Edward Lear, a càrrec de Miquel Àngel Llauger (Adesiara) i la Poesia completa d’Edgar Allan Poe a Quaderns Crema, feina de la qual s’ha ocupat Txema Martínez. També s’ha recuperat la traducció de Carles Riba dels Poemes de K.P. Kavafis (Cal·lígraf).

‘LOS AÑOS FELICES’

Ricardo Piglia

Anagrama

Tot i estar afectat per l’esclerosi lateral amiotròfica, Ricardo Piglia continua publicant els diaris del seu alter ego Emilio Renzi. El segon volum viatja fins a la dècada dels 70, uns anys en què l’autor argentí feia classes mentre escrivia contes i començava a pensar en la seva primera novel·la. Los años felices reconstrueix la vida de l’esquerra culta i compromesa del Buenos Aires de l’època.

‘ARGELAGUES’

Gemma Ruiz

Proa

Els últims set anys Gemma Ruiz ha combinat la feina com a periodista a TV3 amb l’escriptura d’ Argelagues, que ha sigut rebuda amb entusiasme tant per la crítica com pels lectors. A la novel·la Ruiz reconstrueix, amb una llengua rica i expressiva, la vida de la seva besàvia Remei i de les dues àvies. Darrere d’elles, explica la història descarnada i inclement de les dones al llarg del segle XX.

‘KAFKA’

Reiner Stach

Trad. Carlos Fortea

Acantilado

Reiner Stach ha dedicat 18 anys a escriure la biografia més extensa de Franz Kafka (1883-1924). Ha necessitat gairebé 2.400 pàgines per explicar els 40 anys i 11 mesos de vida de l’autor de La metamorfosi. La proesa es llegeix amb fascinació: el periple vital de Kafka és tan aparentment anodí -i alhora estrany- com algunes de les millors narracions que va escriure.

‘TU NO ETS UNA MARE COM LES ALTRES’

Angelika Schrobsdorff

Trad. Albert Vitó

La Campana / Errata Naturae

El llibre d’Angelika Schrobsdorff (1927-2016) és molt més que un relat memorialístic sobre una família jueva que va ser víctima de la injustícia absoluta. També evoca l’Alemanya accelerada i neurastènica dels anys 20 i de principis dels 30 que va quedar feta miques amb l’ascens del nazisme. I, sobretot, és l’intent d’una filla d’aclarir qui va ser la seva mare a partir dels records i de les paraules.

‘POESIA COMPLETA’

Lluís Solà

Edicions de 1984

Poeta, professor, traductor i fundador de la revista Reduccions, Lluís Solà ha fet una aportació a la cultura catalana tan sòlida com el volum de 1.000 pàgines que reuneix tota la seva producció en vers. A més, Poesia completa inclou 42 llibres inèdits de l’autor nascut a Vic el 1940.

‘EL RETORN DELS BASSAT’

Vicenç Villatoro

RBA - La Magrana

L’últim llibre de Vicenç Villatoro explica l’epopeia familiar dels avantpassats jueus del publicista Lluís Bassat. Recordant-los convoca escenaris travessats de literatura: hi ha l’illa grega de Corfú, evocada per Albert Cohen, autor de Bella del senyor ; la Istanbul de Pamuk (i la que no surt als seus llibres); la Trieste d’Italo Svevo, i també la Bulgària d’Angel Wagenstein. És la segona peça de la trilogia de llibres de memòries que va començar amb Un home que se’n va (Proa, 2014).

*En la tria del millor de l'any hi han participat Damià Alou, Joaquim Armengol, Jaume Claret, Xènia Dyakonova, Marina Espasa, Albert Forns, Patricia Gabancho, Joan Garí, Víctor Obiols, Pere Antoni Pons, Marina Porras i Simona Skrabec