El Sant Jordi que haurem de comprar llibres virtualment

Abans que el coronavirus s’escampés per tot el món, el sector del llibre patia per si Sant Jordi queia en Setmana Santa o si la previsió meteorològica anunciava pluja. La pandèmia del covid-19 aconseguirà una imatge molt més apocalíptica que el mal temps: dijous que ve els carrers de pobles i ciutats no s’ompliran de parades de roses i llibres, no hi haurà cues perquè els autors -mediàtics o no- signin les seves novetats, les editorials no hauran pogut publicar alguns dels seus títols més llaminers i les llibreries no viuran el seu millor dia, en què en una única jornada poden arribar a facturar el 10% de tot l’any.

L’excepcionalitat sanitària obliga a fer d’aquest Sant Jordi una celebració virtual. Tret d’aquelles papereries i supermercats que també venen llibres, l’única possibilitat d’aprovisionar-se de literatura ara per ara és mitjançant l’ordinador. La comanda online ofereix diverses possibilitats: a banda de la instantaneïtat en la compra del llibre en format electrònic, si s’opta pel format físic, alguns establiments asseguren l’enviament de llibres entre 2 i 4 dies, tot i que d’altres aposten per la compra diferida, fet que implica avançar els diners a un portal especialitzat o a les llibreries que ofereixen aquest servei i recollir el llibre (o fer-se’l enviar) quan acabi el període de confinament. “Aquest Sant Jordi no podrem sortir al carrer, però la gran quantitat d’iniciatives impulsades aquests dies són un orgull que permet veure la capacitat imaginativa dels catalans per sortir de les crisis -explica la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga-. Totes les opcions que s’han plantejat em semblen bones. És important comprar llibres a les editorials o a les llibreries, esperant a rebre’ls més endavant o fent-se’ls enviar. Sense poder celebrar un Sant Jordi normal, l’economia del sector del llibre ha quedat desfeta i costarà molt de redreçar”.

En un dia normal, a Catalunya es venen 30.000 llibres. En cinc setmanes de confinament se n’han deixat de vendre més d’un milió. Durant la setmana de Sant Jordi -amb la diada inclosa- la xifra supera el milió i mig d’exemplars. “És evident que aquesta diada serà atípica, però quan sigui possible la recuperarem. De moment, la intenció és celebrar-la el 23 de juliol -diu Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya-. El nostre lema per a aquest Sant Jordi virtual és “Queda’t a casa i compra a la llibreria”. Ens devem en primer lloc al consell sanitari, perquè encara ens trobem en ple estat d’alarma. També a la llei: per això la nostra posició en relació a aquest Sant Jordi és inclusiva. Qualsevol posicionament exclusiu seria il·legal i estatutàriament no ens correspon”. L’opinió del gremi és que les opcions que es prenguin el 23 d’abril, sigui la venda de llibres diferida o a través de l’enviament a casa, “crea ecosisema i fortalesa” i ajuda a “pal·liar els efectes de la crisi, de la qual encara no en podem saber l’abast, però que serà molt forta a tots nivells”.

Enviar els llibres a casa

Diverses grans llibreries i el portal Libelista ofereixen l’opció

A diferència de països com França, en què des d’aquesta setmana una sentència judicial ha obligat Amazon a treure els llibres de la llista de productes que distribuïen perquè “no són essencials”, a Espanya la multinacional continua operant amb normalitat també a l’hora d’enviar productes culturals. Segons denunciava fa uns dies Douglas Harper, delegat de Comissions Obreres de l’empresa, “la feina ha augmentat un 35% durant les últimes setmanes”, però ni la majoria d’articles demanats són essencials ni l’augment de personal ha crescut en proporció al creixement de la demanda.

Amazon no és l’única possibilitat de demanar i rebre els llibres a casa aquests dies. Cal tenir en compte superfícies com la Fnac i El Corte Inglés, però també llibreries que ofereixen el servei, com ara La Central, Laie, Abacus i Casa del Llibre. Una opció que aglutina més d’un centenar de llibreries independents a tot l’Estat -de les quals n’hi unes 60 en territori català-és el portal web Libelista. “Fem possible aquests dies que el lector pugui aconseguir comprar el llibre que vulgui en locals de proximitat -explica Gerard Almirall en nom de l’empresa-. Aquests dies ens trobem amb dues realitats, la dels lectors amb experiència en compres online i la dels que normalment compren llibres a les botigues físiques i a causa del confinament volen provar aquest format”. A tots ells, Libelista els presenta “un catàleg amb 700.000 títols”, i els ofereix “enviar el llibre a casa o recollir la comanda a la llibreria que triïn quan pugui obrir”, afegeix. Des de l’inici del confinament, Libelista va duplicar les comandes diàries. “Vam passar d’una desena a una vintena, però aquesta setmana prèvia a Sant Jordi no baixem de la trentena”, explica Almirall. En la campanya de la diada ofereixen l’opció de regalar el llibre: l’escollit rebrà un correu el dia 23 amb una felicitació personalitzada, i en funció del que s’hagi triat, el regal li arribarà a casa o el podrà recollir a la botiga seleccionada.

Desconfinar i adoptar

Dues opcions avalades per les editorials independents

Al manifest Desconfinem els llibres, 42 editorials, entre les quals hi ha Males Herbes, Raig Verd, Periscopi, Edicions de 1984, Club Editor i Angle, van alertar de la necessitat que els lectors continuïn comprant llibres si volen “que en el món exterior sobrevisquin”. “La nostra voluntat no és parlar del sistema de venda, sinó de fer una crida, de fer prendre consciència a la gent que un cert ecosistema literari cultivat per l’edició independent està en perill a causa d’aquesta situació -diu Maria Bohigas, de Club Editor-. Quan sortim del confinament, molts projectes editorials estaran tocats o en perill de mort, i entre ells n’hi haurà alguns dels que han permès eixamplar el camp de la cultura catalana durant els últims quinze anys”.

Bohigas i les editorials del manifest pensen que “no es pot esperar a celebrar un Sant Jordi al juliol, hi ha molts sistemes de compra de llibres que no fan mal a ningú: deixar-ne de comprar no és la millor manera de protegir la literatura”. L’editora afegeix que “no es pot comptar amb una resposta política que salvi el sector de la deserció del públic”. En el camp de les ajudes, opina que “hi ha una política activa de menyspreu per l’edició en català, quan és un dels sectors més potents i distintius”. Des de la Generalitat, la consellera de Cultura recorda que “des de l’inici de la pandèmia s’ha treballat en mesures de suport al sector, i que s’han anat actualitzant”. Aquesta setmana es va presentar el pla de rescat, amb un total de 31 milions d’ajuts a la cultura: en el camp del llibre, una de les mesures destacades són els quatre milions per a avançament de compres de llibres i drets per a biblioteques. “Si la cultura fos declarada bé essencial com ha passat recentment a Alemanya, el sector es podria beneficiar també d’un seguit de mesures fiscals”, avança la consellera.

Comanegra ha posat en marxa una iniciativa singular, a la qual s’han sumat set editorials més, entre les quals hi ha Adesiara, Sidillà i Fragmenta. “Ens va inspirar la campanya italiana Adotta una libreria, i el que proposem és que a través de la botiga online de l’editorial es compri algun dels nostres títols i es decideixi a quina de les llibreries catalanes es vol oferir el 30% del preu del llibre”, explica l’editor Joan Sala. Com passa amb Libelista, el lector pot triar si vol rebre el llibre a casa o després del confinament. “En aquests moments, ens trobem que un 65% de compradors opten per l’enviament i el 35% tria esperar a tenir-lo quan acabi el confinament”, continua. La meitat d’aquest 35% opta per rebre el llibre dedicat, una modalitat que l’editorial ofereix en les novetats que els autors haurien signat en un Sant Jordi normal. La campanya va començar fa deu dies. “Hem notat una progressió absoluta en les vendes”, diu Sala.

Comprar en diferit

Llibreries Obertes, els xecs regal i ‘ Sant Jordi ets tu’

Una de les propostes amb més projecció de l’últim mes ha sigut el portal web de Llibreries Obertes (Llibreriesobertes.cat), iniciativa del grup Som i l’agència de comunicació Mortensen. “El lector pot triar uns 7.000 títols de 550 editorials i pot comprar el llibre en 400 llibreries, a les quals pagarem el 100% de la compra”, explica el director editorial del grup, Joan Carles Girbés. El projecte es va posar en marxa el 23 de març amb l’objectiu d’arribar a vendre 30.000 llibres. Ja han superat els 11.000 exemplars. “Aquesta setmana la demanda ha anat creixent -diu-. Si vam començar una campanya d’aquestes característiques va ser perquè volíem donar suport al sector. Veure que cada vegada hi ha més gent que ho considera una opció factible aquest Sant Jordi és una alegria”.

Encara que Llibreries Obertes ha anat sumant suports, algunes veus crítiques han advertit dels possibles punts foscos de la campanya. “És cert que paguen el 100% de la compra, però el 50% del preu del llibre no s’ingressarà fins a la fi del confinament”, explica Bernat Ruiz Domènech, editor i analista del sector, que fa uns mesos va publicar Desencadenats. Un nou mercat per al llibre independent (Saldonar, 2019). “Que la companyia Parlem et regali un euro per cada llibre que compris a Llibreries Obertes entre el 9 i el 23 d’abril sembla una molt bona idea, però amaga un detall preocupant: modifica el preu de venda, i a Espanya hi ha una llei del preu fix vigent des del 1975”, explica. Aquesta llei impedeix aplicar descomptes superiors al 5% amb l’excepció del 10% del dia de Sant Jordi, que aquest any no s’aplicarà. “La manca de reacció del Gremi de Llibreters en aquest punt és preocupant -opina-. Si es deixa passar un precedent com aquest ens podem trobar amb situacions similars més endavant”.

Hi ha llibreries que proposen avançar uns diners en forma de xec regal que podran bescanviar més endavant, quan reobrin, com és el cas de La Impossible, Casa Usher, Sendak i Obaga. D’altres, com La Calders, que no tenen servei web, atenen les comandes per telèfon i les serviran el dia que acabi el confinament. Dues altres iniciatives que s’han posat en marxa aquests dies són #SantJordiEntreTotes, instigada per Virus Editorial i a la qual s’hi han sumat 60 editorials, i Sant Jordi ets tu, que agrupa 37llibreries, entre les quals hi ha Cal Llibreter, L’Odissea, No Llegiu i Saltamartí: totes aquestes rebutgen enviar llibres “per responsabilitat amb la comunitat i per parar la línia de contagis”. “No volem ser responsables de milions de desplaçaments durant la setmana del 23d’abril”, afegien al comunicat que van fer públic dilluns. “El missatge és molt clar: si no apostem per la compra en diferit el bucle de contagis no es frena”, explica Dàlia R. Bonet, de La Tribu, un dels establiments que ha donat suport a Sant Jordi ets tu. “Quan parlem de competència deslleial volem dir que hi ha una sèrie d’actors que es beneficien de l’assumpció del compromís per part de llibreries com la nostra -continua-. S’hauria de regular d’alguna manera què es pot comprar online i fer-t’ho portar a casa i què ha d’esperar”.

Sant Jordi “tot l’any”

Les ajudes públiques seran clau per salvar o condemnar el sector

La Tribu s’ha sumat també a la campanya Sempre és 23, en què 14llibreries de l’àrea metropolitana de Barcelona demanen desestacionalitzar Sant Jordi. “Cal repensar un model concentrat en un sol dia -diu Bonet-. Ens fa molt vulnerables, i les llibreries cooperatives apostem per un model de proximitat que fa una tasca de difusió cultural tot l’any”. Bernat Ruiz Domènech creu que el punt més feble de la baula del llibre són les llibreries: “N’hi ha que no podran aixecar la persiana el dia que toqui, però que encara ara no saben que estan mortes. Al sector editorial, la venda que es deixa de fer no es recupera més endavant”.

En un context en què la facturació ha caigut un 90% l’últim mes -es calcula que al cap de l’any es pot deixar d’ingressar uns 400 milions d’euros a Catalunya, un terç de la xifra total-, és evident que les ajudes públiques seran crucials per salvar o condemnar el món del llibre. “No hem d’oblidar que la cultura ens ha ajudat molt mentalment durant aquest confinament -recorda Mariàngela Vilallonga-. Quan això s’acabi, aquesta ajuda l’hem de retornar. Per això, com a consellera de Cultura, no em canso de reclamar més diners en cada reunió”.