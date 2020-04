23 de juliol, la data proposada per al Sant Jordi alternatiu

La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes proposen el 23 de juliol com la data alternativa per celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa del 2020. Els gremis dels diversos sectors expliquen que són "conscients" que el 23 de juliol "encara s'hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de la població", però es posen a la disposició de les administracions "per trobar fórmules i escenaris adequats" per celebrar aquest Sant Jordi alternatiu "amb les màximes garanties".

La data s'ha acordat entre els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques de Catalunya –que integren la Cambra del Llibre–, com també amb el sector de la flor de Catalunya. Els gremis han fet arribar aquesta data alternativa a la Generalitat, que ha dit que l'estudiarà. Ara bé, la data és només una proposta acordada pels sectors. Segons la conselleria de Cultura, serà la conselleria de Salut i el comitè tècnic del Procicat els que decidiran si es pot celebrar o no en funció de l'evolució del coronavirus.

La Generalitat va anunciar a mitjans de març que Sant Jordi s'ajornava arran de la crisi sanitària del coronavirus i va avançar que buscaria una data alternativa a l'estiu per celebrar la diada. Tot i això, aquest dimarts la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha explicat que veu "difícil" la celebració d'esdeveniments en què tinguin lloc grans aglomeracions de gent, com és el cas dels festivals d'estiu. L'opinió de Budó s'adiu amb les decisions que estan prenent diferents governs europeus. Les últimes setmanes s'han anul·lat festivals d'arts escèniques i de música previstos per a l'estiu, com els festivals de Bayreuth (Alemanya), Glastonbury (Regne Unit), Rolskilde (Dinamarca) i Avinyó (França). Edimburg també ha cancel·lat el Festival Internacional del Llibre, que havia de tenir lloc del 15 al 31 d'agost.