Neix Avantsala Edicions, editorial que dialoga "amb la marginalitat d'altres èpoques"

"La mort és un bon pastor, car no perd mai ningú del seu ramat", escrivia Alphonse Rabbe a Àlbum d'un pessimista, llibre publicat el 1835 a París, sis anys després de la seva mort. L'escriptor, historiador i periodista francès va posar punt i final a la seva vida amb l'ajuda de l'opi després d'anys batallant contra la sífilis. La seva figura, desesperada i fosca, va ser elogiada un segle després per André Breton. "Rabbe és surrealista en la mort", va deixar escrit. L'aplec de cites, assajos i textos autobiogràfics han estat traduïts ara per primera vegada al català per Josep Ramon Bistuer, cofundador d'Avantsala Edicions juntament amb Jordi Sánchez, traductor del segon dels títols del projecte, l'assaig Les bruixes de Warboys, de Philip C. Almond.

"La nostra voluntat és dialogar amb la marginalitat d'altres èpoques", expliquen Bistuer i Sánchez, que es van conèixer mentre vivien a Manchester. "Allà hi donàvem classes de llengua i literatura, i a través de l'Institut Cervantes i de la universitat havíem portat autors com Najat el Hachmi, Eduard Sanahuja i Carme Riera", recorden. Quan no treballaven passaven "moltes estones a Waterstones i altres llibreries", descobrint autors i llibres. "Ens intrigava saber què passaria si intentàvem portar als lectors catalans propostes que faltaven", diuen. Veient que hi havia "noves petites editorials" que despuntaven –citen Periscopi, Raig Verd, L'Altra i Males Herbes entre els catàlegs que segueixen amb assiduïtat– finalment es van decidir a tirar endavant un projecte propi.

"Tots dos treballem i la feina a l'editorial la fem de nit o els caps de setmana", diuen. És per això que Avantsala publicarà, de moment, un parell de novetats l'any. "Vam batejar l'editorial amb aquest nom pensant en aquells espais que s'obren cada vegada que fas un canvi vital o laboral –expliquen–. Una avantsala és un lloc de ponderació i reflexió que et pot portar a obrir unes portes o unes altres".

La que han obert ells és la de publicar textos com el de Rabbe, "autor de fa dos segles gairebé oblidat que ens sembla molt bo", i el de Philip C. Almond, que practica "un exercici de microhistòria" per recordar com, a finals del segle XVI, quatre veïns del poble anglès de Warboys van ser jutjats, acusats de bruixeria, encanteri i assassinat. "Els dos llibres per aquest 2020 són reculls de contes: un de Clive Sinclair i una antologia de narradors actuals i de principis del segle XX", avancen. També treballen en la traducció d'una distopia de Luiza Sauma, Everything you ever wanted [Tot el que volies].