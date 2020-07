Neix una editorial que explicarà en anglès la "potència, modernitat i vitalitat" de la literatura catalana

És un fet que, des de fa aproximadament una dècada, l'interès del mercat anglosaxó per la literatura catalana ha anat creixent. Entre els llibres destacats que es poden llegir en anglès des de fa poc hi ha Incerta glòria, de Joan Sales; Vida privada, de Josep Maria de Sagarra; Solitud, de Víctor Català, i El quadern gris, de Josep Pla. Fins ara, i tret de l'acord de Barcino amb Tamesis per publicar clàssics medievals en anglès, gràcies al qual s'ha traduït Llull, March, Muntaner i Eiximenis, no hi havia cap segell dedicat a la traducció de literatura catalana. Fum d'Estampa, que acaba de publicar els seus primers títols, és un projecte pioner i ambiciós, capitanejat per Doug Suttle, professor i traductor britànic.

L'editorial té la seu a Vilafranca del Penedès i Londres, imprimeix els llibres al sud d'Anglaterra i els emmagatzema a Escòcia. "La vida és molt curta i val la pena fer el que t'apassiona –explica Suttle–. Potser muntar una editorial és una bogeria o un suïcidi, com m'han dit sovint, però és un projecte que val la pena provar-lo". La vocació és de mirar cap al passat i el present, i els dos primers títols, amb un disseny molt atractiu de Rai Benach, il·lustren aquesta voluntat: d'una banda, publica la traducció d'Alan Yates d'Hores angleses, de Ferran Soldevila, dietari escrit entre el 1926 i el 1928; de l'altra, reuneix dos llibres de Jordi Llavina, Ermita (2017) i El magraner (2020), a Poetry and prose, en traducció de l'editor (que signa amb el pseudònim de William Hamilton). "Com més literatura catalana llegeixo, i en llegeixo molta, més rica em sembla. No només hi ha una tradició novel·lística variada, sinó molt bona poesia, i també assaig i llibres d'història", diu.

Mostrar una altra cara de Catalunya

A través de l'editorial, a Doug Suttle li agradaria canviar la idea que es té de Catalunya al seu país. "Si preguntes al Regne Unit què associen a Catalunya, et diran: Barcelona, Messi, platja i sangria. Potser, amb una mica de sort, afegiran els Pirineus –explica–. M'agradaria que d'aquí uns anys es considerés també la literatura com un dels trets més importants dels catalans". L'editor i traductor valora tant "la potència, modernitat i vitalitat" que s'ha proposat explicar-la en anglès, combinant prosa de ficció i no-ficció, i també poesia, a través de Fum d'Estampa.

Jordi Llavina repetirà al catàleg aquesta tardor amb London under snow, traducció del recull de contes publicat a Amsterdam el 2009, Londres nevat, acompanyat de dos clàssics més: La bogeria, de Narcís Oller, i una antologia de Joan Maragall a càrrec de Ronald Puppo, One day of life is life. "Esperem que amb aquests tres llibres sigui possible fer una gira per Anglaterra aquesta tardor", comenta l'editor, que s'ha trobat que el llançament dels primers títols quedava emboirat per culpa de la crisi sanitària.

Fum d'Estampa publica els llibres en paper i en format electrònic. Doug Suttle i el seu equip no volen abaixar el ritme i tenen la intenció de traduir el 2021 sis títols més. En narrativa, els escollits són Llorenç Villalonga, de qui publicaran Andrea Victrix, Rosa Maria Arquimbau –reivindicada recentment a Comanegra per part de Julià Guillamon– i Raül Garrigasait. En poesia publicaran La hac, de Jaume Subirana, i una antologia de Jordi Larios, tots dos autors amb un contacte sovintejat amb la cultura anglesa. Finalment, Fum d'Estampa té previst llançar en anglès La resistència íntima, del filòsof Josep Maria Esquirol. "Tenim la sort d'estar treballant amb una matèria primera molt bona –diu l'editor–, i també de treballar amb grans traductors com Mary Ann Newman, Peter Bush, Christopher Whyte, Mara Faye Lethem, Alan Yates, Ronald Puppo i Louise Johnson".