Premi Lletra d'Or per a l''Ermita' de Jordi Llavina

Per primera vegada en força anys, el premi Lletra d'Or no s'ha pogut entregar al restaurant Pitarra. Onze mesos després de reconèixer la 'Poesia completa' de Lluís Solà, el local del carrer Avinyó ha passat de pub irlandès a espai fantasmagòric que busca nou llogater. El jurat del guardó, un dels més veterans del panorama català –es dona des del 1956 i ofereix una lletra fi d'or del joier Manel Capdevila– ha reconegut l'últim llibre de Jordi Llavina, 'Ermita', publicat per Meteora el 2017. Es tracta d'un poema narratiu de 1.401 versos octosíl·labs en què l'escriptor i col·laborador de l'ARA Llegim explica una pujada a peu a l'ermita de Sant Pere del Puig, a la Selva del Camp, que li serveix per activar els records i reflexionar sobre la vida.

"'Ermita' ha estat un llibre important per a mi –diu l'autor–. Igual que passava a 'Vetlla' [3i4, 2012] és un exercici de recapitulació i de passar comptes amb mi mateix". Llavina recorda que "sense l'oncle Josep Maria, que ha mort aquest estiu, aquest poema no hauria estat possible, perquè va ser ell qui va comprar una casa molt a prop d'aquesta ermita, des de la qual es veia el mar i la plana de Tarragona". Llavina ha fet el recorregut del poema en moments molt diversos de la seva vida: "Hi ha hagut una continuïtat des dels deu anys. Vaig començar a anar-hi quan era un nen i hi he tornat d'adolescent, en la primera edat adulta i també ara que he entrat en la maduresa".

'Ermita' va aparèixer a la col·lecció 'Mitilene' de Meteora –que ja ha arribat al número 50– i va ser precedit pel llibre de poemes 'Matí de la mort' (3i4, 2015), el volum d'assajos sobre Joan Vinyoli 'Neu, fang, rosada, constel·lació' i la novel·la 'El llaütista i la captaire' (Amsterdam, 2013). "Em sembla menys amarg que 'Vetlla', perquè marca l'inici d'una etapa en què les meves ambicions estan més d'acord amb el que puc fer –explica–. Una de les meves activitats preferides és una passejada que faig diverses vegades cada setmana que em porta de Vilafranca a les Cabanyes i d'allà a la Granada del Penedès. Durant el trajecte aprofito per llegir, i pot semblar poca cosa però em fa feliç". Llavina també creu que a 'Ermita', que s'ha reimprès quatre vegades en un any, "s'hi troben valors importants" per a ell, com ara "la fermesa en allò que saps que et fa bé a tu i als altres, el sentit de la llengua, la importància de la literatura i el contacte amb la part materna de la família".

Llavina va aprofitar el sopar de concessió del premi al restaurant El Chato de Gran Via per recordar alguns dels guardonats que més admira, com ara Salvador Espriu, Josep Carner, Mercè Rodoreda, Joan Vinyoli i Jordi Puntí, en un poema que acabava recordant l'1 d'Octubre un any després del referèndum: "Quin dia, aquest, d'agredolça memòria! / Contra els que reprimeixen, unitat. / Si l'1 d'Octubre no ens va dur a la glòria / (que no siguin mai més el nostre fat / les terres estrangeres de l'exili, / ni encara menys el clos de la presó), / fem per maneres de refer el navili / que ens dugui lluny en la navegació".