El viatge interior de Lynda Barry

Incomprensiblement inèdita fins ara al nostre país, Lynda Barry és una peça clau de la novel·la gràfica nord-americana i un referent per a autors com Chris Ware, que va dir que era “la primera autora de còmic que va escriure ficció des del seu interior” i que sense ella “encara estaríem buscant la manera d’explicar històries amb imatges”. El seu debut editorial a casa nostra és Mis cien demonios (Reservoir Books), una col·lecció de records i reflexions en clau semibiogràfica que van néixer a partir d’un exercici inspirat per una pintura d’un monjo zen del segle XVI que va dibuixar en un papir tot de dimonis perseguint-se. L’experiment va alliberar la creativitat de Barry (“no eren els dimonis que esperava”, explica) i va prendre la forma d’un viatge introspectiu, un mapa de la seva identitat format per disset episodis d’infància i adolescència, cadascun identificat per un dimoni diferent.

Els dimonis de Barry no són literals, sinó catalitzadors d’emocions i sensacions arrelades en la seva vida: el goig perdut de ballar, la primera experiència amb LSD, les olors de casa, la fascinació infantil pels hippies... El dimoni de la màgia, per exemple, al·ludeix al títol d’una cançó que sonava quan l’autora tenia 13 anys i va girar l’esquena a la seva millor amiga; un altre dimoni és el so de les cigales, que evoca l’estiu en què Barry festejava amb un noi que es va suïcidar. S’intueix que la dibuixant va tenir una infància difícil, amb algun episodi tèrbol, però Mis cien demonios no és una col·lecció de traumes ni revenges amb el passat; més aviat, una passejada sensible, divertida i terapèutica per una existència i els moments que hi donen sentit, plena d’ironia i autocrítica però també tendresa. Cada episodi està narrat amb la musicalitat exacta d’una cançó pop perfecta, una barreja d’emocions que, quan menys t’ho esperes, et pot trencar el cor amb una frase inesperada o fer esclatar una riallada.

La prosa senzilla i punyent de Barry es veu acompanyada per uns dibuixos d’aparença enganyosament naïf i colors sensacionals, tot i que comprimits en vinyetes carregades de text, amb collages d’il·lustracions, fotografies i textos que puntuen el començament i el final de cada episodi. Qui no es vulgui esperar al final del confinament per llegir aquesta obra mestra pot optar per comprar el llibre electrònic, ja a la venda: el format apaïsat del llibre i la limitació a dues vinyetes per pàgina resulta ideal per gaudir-lo en versió e-book.