Com serà el Sant Jordi d'estiu?

Aquest 2020, la crisi sanitària va obligar a viure una diada de Sant Jordi atípica, sense llibres, roses ni vianants als carrers. Tres mesos després, i gràcies al retrocés de la pandèmia, el sector editorial i el de la flor provaran d'esmorteir les pèrdues anuals amb una jornada amb parades al carrer i signatures d'autors, molt més limitades que en circumstàncies normals.

Segons ha informat la Cambra del Llibre de Catalunya, per poder celebrar la festa el pròxim 23 de juliol, que s'ha batejat com el Dia del Llibre i la Rosa, cada municipi establirà les seves pròpies condicions en funció d'uns protocols de seguretat i sanitaris, que compten amb el suport de les administracions públiques.

Un espai tancat i amb control d'accés

En el cas de la ciutat de Barcelona, la Cambra ha confirmat que cada llibreria i floristeria podrà posar una parada al carrer davant del seu establiment, i alhora s'habilitarà durant tot el dia l’espai central del passeig de Gràcia perquè editors, llibreters, distribuïdors i floristes que ho sol·licitin puguin instal·lar-hi una parada per vendre llibres i roses i organitzar signatures de llibres. De moment, i tot i que encara hi poden haver canvis en els pròxims dies, es preveu s'arribin a instal·lar entre 200 i 300 parades. En un Sant Jordi normal, que es reparteix entre les Rambles, la rambla de Catalunya i el passeig de Sant Joan, les parades acostumen a superar el miler.

Caldrà garantir les mesures de seguretat que dicti el Procicat, entre les quals hi ha el tancament de l'espai a través de tanques, un control d'accés a l'única entrada al recinte i la limitació de l'aforament, encara pendent de confirmació. Ciutats com Girona i Vic ja han decidit l'emplaçament on se celebrarà el Dia del Llibre i la Rosa. En el cas de Girona serà l'emblemàtic Parc de la Devesa. Vic ha escollit la no menys emblemàtica plaça Major.

Cita prèvia per signar exemplars

Una de les altres particularitats de Sant Jordi que han anat guanyant pes durant les últimes dues dècades és la signatura de llibres per part dels autors. Aquest any, i després de la impossibilitat de dedicar exemplars aquest 23 d'abril, alguns escriptors podran escriure paraules d'agraïment als seus lectors, però respectant les normes de la situació excepcional que es viu a gran part del món. Des de la Cambra del Llibre es proposa que les signatures s'organitzin a través de cites prèvies per evitar les aglomeracions. Les taules on se signin els llibres hauran de ser de tres metres per mantenir la distància entre lectors i escriptors.

Si Sant Jordi acostuma a reunir autors de tendències i generacions diferents en un mateix espai, aquest 2020 les signatures seran més solitàries i, sens dubte, menys variades: la llista d'escriptors que dedicaran les seves novetats serà, per força, més reduïda –i menys internacional– que en anteriors edicions. També s'ha plantejat que les parades de llibres i flors puguin estar obertes fins a mitjanit, quan en un Sant Jordi normal els paradistes pleguen veles cap a les vuit del vespre.

Sant Jordi representa un 10% de la facturació anual del sector. Aquest 23 d'abril es va vendre entre un 15% i un 20% del que seria habitual. El Dia del Llibre i la Rosa vol oxigenar els dos sectors tant com sigui possible, per això demanen que la resposta sigui tan massiva com permetin les circumstàncies actuals.