159 llibres de 42 editorials s'han traduït al català el 2017 amb el suport del departament de Cultura

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del departament de Cultura ha donat suport a la traducció al català de 159 obres publicades per 42 editorials al llarg del 2017. Ho ha fet a través d'una nova línia d'ajuts per a la traducció que s'ha destinat a empreses i entitats editorials sense ànim de lucre privades amb l'objectiu d'"incrementar l'oferta de llibres literaris i no literaris traduïts al català". Els nous ajuts formen part de les actuacions que impulsa el departament de Cultura en el marc del Pla de Lectura 2020.

De les 159 obres que han rebut suport, 104 són literàries i 55 són no literàries. Segons el departament de Cultura, s'han traduït de 18 llengües diferents mitjançant 113 traductors. La llengua més traduïda ha estat l'anglès, amb 67 obres, seguida del francès (22), l'italià (15) i l'alemany (11). També s'ha donat suport a la traducció d'obres originals en noruec, suec, grec, japonès, euskera, àrab, turc i rus, entre d'altres. La línia d'ajuts a la traducció té com a antecedents els ajuts a la traducció d'obres no literàries que es van atorgar els anys 2015 i 2016. En aquest període es va subvencionar la traducció de 40 obres.