Noves limitacions per celebrar amb seguretat el Sant Jordi d'estiu

A quatre dies de la celebració del Dia del Llibre i la Rosa, previst pel 23 de juliol, tres mesos després de Sant Jordi, el sector editorial i el gremi de floristes lluita per mantenir la celebració a tot arreu on sigui segur, i amb noves mesures per no posar en perill els compradors. A Barcelona, que divendres a la tarda confirmava que anul·laria l'espai amb més d'un centenar de parades previst per al passeig de Gràcia, es manté la possibilitat que llibreries i floristeries tinguin un espai al davant dels seus establiments. "L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat avui mateix que es podran posar les parades sense cap problema, perquè no es considera activitat cultural en el sentit de massificació i es continua complint amb les recomanacions del decret de dissabte passat", explica Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. "Una vuitantena de llibreries de la ciutat han demanat llicència per posar parada al davant de les seves botigues", afegeix. De moment, Ona, FNAC, La Central i Laie ja han anul·lat les signatures programades pel 23 de juliol. També editorials com Anagrama i Edicions del Periscopi.

Gestionar les cues i les firmes

El rebrot de covid-19 a l'àrea metropolitana, en comarques com el Segrià i en localitats com Figueres, Vilafant i Sant Feliu de Llobregat han fet que des del Procicat s'hagin endurit les mesures de control. "A les cues que es facin ja no n'hi ha prou amb la mascareta i la desinfecció -continua Marín-. Les llibreries s'hauran de fer responsables de la gestió de les cues de clients". Així com a la capital catalana "no hi ha aforaments limitats" pel decret -que només "fa recomanacions" en aquest sentit- des del Gremi de Llibreters recorden que "s'imposa no només el seny sinó la capacitat de cada llibreria per garantir l'aforament".

Pel que fa a les signatures de llibres, caldrà fer també "controls més estrictes": si no es pot garantir una sortida diferenciada de l'entrada caldrà que els llibres se signin al carrer o anul·lar les signatures. En cas que la situació es compliqués més, com ha passat al Segrià, caldria "demanar cita prèvia" per recollir la compra i "emportar-se-la a casa amb garanties que no entri en contacte amb ningú".

Marín recorda que en localitats com Vilafranca, Igualada i Vic "es podrà celebrar el Dia del Llibre i la Rosa als carrers". A Tarragona hi haurà parades a la Rambla, però "s'ha anul·lat l'animació i altres activitats previstes". A Girona, el repunt de casos de les últimes hores fa perillar la celebració a la plaça de la Independència, escenari que substituïa el parc de la Devesa perquè oferia més garanties de seguretat. La situació canvia dia a dia, en qualsevol cas, en funció de l'evolució del rebrot de la pandèmia.