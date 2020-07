No hi haurà Sant Jordi al passeig de Gràcia de Barcelona

La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes han fet públic aquest divendres al migdia que, "d'acord amb les noves mesures adoptades per les autoritats sanitàries", el Sant Jordi d'estiu, rebatejat com a Dia del Llibre i de la Rosa, previst per al 23 de juliol, només se celebrarà a llibreries i floristeries: els gremis renuncien, per tant "a l'espai comú que estava previst al Passeig de Gràcia".

"A la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que tingui cada un d'ells", afegeixen. Els gremis han expressat també l'agraiment "per l'esforç i el suport que estan rebent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i de la totalitat d'ajuntaments de Catalunya, així com d'altres empreses i institucions que estan contribuint a fer possible un retrobament dels lectors amb els autors el proper 23 de juliol amb totes les garanties de seguretat que exigeix el moment en què vivim".