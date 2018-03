Joan Miquel Capell guanya el IX Premi Crims de Tinta amb 'Wad-Ras'

Joan Miquel Capell ha estat el guanyador de la 9a edició del Premi Crims de Tinta, que convoca l'editorial RBA, amb 'Wad-Ras'. La novel·la es basa en un cas real investigat per l'autor com a Mosso d'Esquadra. El jurat ha destacat la capacitat de Capell per plasmar la realitat de les presons de dones a través de la mirada de dos joves agents que comencen la seva carrera com a policies. També ha reconegut la recreació de l'ambient i del país el 1991 i, particularment, l'àmbit dels Mossos d'Esquadra. 'Wad-Ras' arribarà a les llibreries el 5 de març.

'Wad-Ras' relata el cas d'una reclusa que va morir a la presó presumptament per una sobredosi d'heroïna. Al llibre, el jutge encarrega inesperadament la investigació als Mossos d'Esquadra que, per primera vegada, veuen com se'ls assigna un cas com a policia judicial des de la reinstauració del cos. Capell és llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en dret per la Universitat de Barcelona i va formar part dels Mossos d'Esquadra durant 32 anys.

Instituït pel departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el 2008 i convocat per RBA des del 2014, el premi Crims de Tinta és un referent del gènere negre català. Entre els autors guardonats en edicions anteriors hi ha Marc Pastor, Carles Quílez, Teresa Solana, Andreu Martín i Marc Moreno.