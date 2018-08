Lluïsa Castell: “Maria Català escriu d’una forma sorprenent”

Topar amb un bon llibre és, a vegades, qüestió de casualitats. Fa uns quants anys, una associació de dones emprenedores va convidar Lluïsa Castell a un sopar pensat per exercir de punt de trobada entre gent d’àmbits diversos i amb perfils professionals interessants. Allà l’actriu va conèixer Maria Català, que acabava de publicar la seva segona novel·la: Urpes de seda (Ara Llibres). “Em va parlar del llibre i vaig pensar que podria estar bé, així que al cap d’uns dies el vaig anar a buscar i el vaig llegir”, explica Castell, que subratlla que aquest llibre li va deixar un bon record.

Igual que la cita en què l’escriptora i l’actriu es van conèixer, la novel·la està protagonitzada per personatges femenins. En concret, s’ambienta a la Catalunya tèxtil del segle XX i dibuixa un grup de dones fortes amb vides complicades i amors no correspostos. “Són protagonistes que viuen en una societat on tot els va en contra, però tenen pensaments avançats i es rebel·len alhora que lluiten per les seves passions”, assenyala l’actriu. La novel·la retrata aquest entorn social angoixant a través d’una àvia i una neta que busquen ser estimades, però que només troben hostilitat en un univers burgès fortament marcat pel poder i l’autoritat masculines.

Més enllà de la història, Castell recomana Urpes de seda perquè “és una novel·la curta [té prop de 140 pàgines] i és fàcil de llegir”. “A més, està relatada de manera molt directa, és un d’aquells llibres que t’atrapen des del principi”. L’actriu també en destaca l’estil narratiu. “Maria Català escriu d’una manera sorprenent, amb un català molt ric i de gran qualitat que facilita una lectura immersiva, d’aquelles que de seguida et transporten”, afirma Castell. Després d’endinsar-se en aquesta història, l’actriu ara té a la llista de lectures pendents les dues novel·les posteriors de l’escriptora: A les fosques (2014) i Els amors fan l’amor (2018).