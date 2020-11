Lleida tindrà una nova llibreria i espai cultural el febrer del 2021

La llibreria i espai de cultura La Fatal, que aixecarà la persiana el proper febrer al número 65 del carrer Vallcalent de Lleida, se suma al reguitzell de nous establiments dedicats a la venda de llibres que han obert aquests últims mesos, entre els quals hi ha l'Ona, la Finestres, la Byron i la Fahrenheit 451 a Barcelona, però també la Vitel·la a Calella de Palafrugell, el Tinter a la Pobla de Segur, la Moral a Masquefa i la Cinta a Terrassa.

Neix un nou espai per a la lectura i el pensament.

Amb tota la humilitat, però amb tota l'ambició.

De #Lleida al mon. — La Fatal (@LaFatal_) November 18, 2020

Jordi Souto, professor de literatura a secundària, és "l'impulsor i catalitzador" d'un projecte que anirà anunciant els seus integrants durant les properes setmanes. "El capital i talent és 100% lleidatà, però la nostra vocació és tirar endavant un projecte zero localista –avança–. Ens sembla que hi ha una veta d'oportunitat a Lleida, un públic lector latent que està esperant que algú ompli aquest buit".

El nom que han escollit per a la llibreria té diversos significats: "És La Fatal perquè sona bé, perquè connecta amb la idea de fatalitat o destí i perquè aspirem a aconseguir que els lectors no es puguin resistir a entrar-hi –comenta–. En el context actual, una llibreria no només és un dispensador de llibres, és un espai on volem que passin coses, on s'hi facin des de xerrades i presentacions fins a l'organització de cursos de manera regular".

El local, de 250 metres quadrats, tindrà un espai "d'entre 70 i 80 metres quadrats" destinat a les activitats. "La vocació de La Fatal no és gens elitista –explica Souto–. Volem ampliar el gust per la lectura. Estem convençuts que la literatura pot encomanar plaer, igual que ens passa a nosaltres quan llegim". L'objectiu és "arribar a un públic divers i transversal". Encara que el context sigui complicat a causa de les restriccions provocades per la pandèmia, l'equip de La Fatal "s'ha decidit a fer un pas endavant des del sector de la cultura". "La vacuna del 2021 són les llibreries", sentencia Jordi Souto.