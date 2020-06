Obre El Tinter, llibreria i espai literari de la Pobla de Segur

El Guillem Lluch i la Meritxell Bellera són periodistes, però "una de les il·lusions de sempre" que han tingut era "obrir una llibreria". "Fa temps que buscàvem un local per no estar tot el dia tancats a casa, un espai que pogués ser la nostra oficina però on també poguéssim vendre llibres –explica Lluch–. Quan vam veure que a la Pobla de Segur s'hi llogava un lloc que ens podia anar bé se'ns va encendre la bombeta i vam decidir tirar-nos a la piscina".

La llibreria, que van batejar com El Tinter, havia d'aixecar la persiana a finals de març. "Ho teníem tot encarregat per comptar amb un mes de rodatge abans de Sant Jordi –comenta–. La setmana que va començar el confinament a causa del coronavirus ens havien d'arribar els mobles i els primers llibres". Després de dos mesos d'incertesa, Lluch i Bellera van poder reprendre el projecte. Finalment l'han inaugurat aquest dissabte. "El Tinter és una llibreria i un espai literari, perquè volem promoure sobretot el llibre pirinenc –diu Lluch–. Creiem que és interessant que els autors de la zona puguin estar col·locats al mateix nivell que autors de renom internacional que acabin de publicar".

Un fons pirinenc per descobrir fora del territori

A la llibreria El Tinter, les novetats conviuran "amb el fons d'autors pirinencs", tant "els que es coneixen arreu del territori, com Maria Barbal, Albert Villaró i Maria Dolors Millat, com els que no tenen tant de recorregut fora d'aquí". En aquesta última categoria, Guillem Lluch recomana Pels alts pirineus, de Harold Spender i Hubert Llewelyn Smith. "El va publicar Garsineu i explica el viatge dels dos autors entre el 1896 i 1897 –diu el llibreter–. És un llibre singular que et descriu les altes valls i la gent que Spender i Smith s'anaven trobant". També destaca la sèrie de deu volums Viatge Universal pel Pirineu, de Joan Obiols. "Ja n'han sortit vuit, i Obiols és un dels autors més reconeguts en actiu –diu–. El publica Edicions Salòria".

Guillem Lluch reconeix que és un lector omnívor, que "devora" tot el que li cau a les mans. "Entre els meus autors de capçalera hi ha Ryszard Kapuscinski, Paul Auster i Haruki Murakami –explica–. Aquests dies estic llegint el segon volum de La mort del comanador".