L'heroïcitat d'aixecar la persiana de la nova llibreria Vitel·la de Palafrugell

"Els primers dies del confinament van ser una bufetada immensa, perquè començava en un moment especialment difícil per a nosaltres", explica Gemma Garcia, propietària de la llibreria Vitel·la de l'Escala, oberta des del 2011, que la tardor de l'any passat va decidir apostar per l'obertura d'un nou "espai de cultura i literari" a Palafrugell. "Aquell estiu havia tancat La Gavina de Palamós i poques setmanes després ho va fer, per jubilació de qui ho portava, la Mediterrània de Palafrugell –continua–. Llavors, la bibliotecària Carme Fenoll va convocar una sèrie de gent amb l'objectiu de reobrir la llibreria. Hi vaig anar, però en aquell primer moment no em plantejava agafar el projecte. Va ser al novembre que vaig prendre la decisió".

El coronavirus no ha estat l'únic obstacle en la llarga cursa cap a la remodelació i obertura del local, que es va poder fer, finalment, divendres. "Pocs dies després de signar el contracte es va morir el propietari de la Mediterrània i vam haver d'esperar el temps legal d'obertura del testament per saber si podríem continuar endavant amb el projecte –recorda Garcia–. Finalment, al febrer ens vam poder posar a treballar en la neteja i el canvi d'imatge de la llibreria". A la inauguració, prevista per al 22 de març, hi havien d'assistir Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, i Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals. "El confinament ho va aturar tot", diu Gemma Garcia. També els plans de trasllat del local de l'Escala a una nova ubicació. "Des del juny som al carrer del Port, al davant de la platja –diu–. Quan vam poder traslladar-nos vam tornar a pensar en la reobertura de la Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell".

Dues llibreries i una editorial

Abans de ser llibreria, Vitel·la es va donar a conèixer com a editorial. "Vam començar el 2006. Anem a un ritme molt pausat, i tenim col·leccions de poesia, llibre infantil i acadèmic –diu–. El confinament també va afectar dues novetats que estàvem a punt de llançar, El cant dels mesos, de Víctor Català, amb pròleg i il·lustracions d'Enric Casasses, i el llibre de La cuina de l'Empordanet". Per a aquest setembre, Vitel·la prepara el debut en la poesia de Josep Maria Fonalleras, L'estiuejant.

"El concepte de la Vitel·la de Palafrugell és el mateix que el de l'Escala –avança Gemma Garcia–. Som una llibreria generalista, perquè creiem que tant a l'Escala com a Palafrugell és el que cal. Així i tot, intentem cuidar al màxim el fons i passem moltes hores triant el bo i millor". El local de Palafrugell està dividit en tres espais: el de la llibreria, pròpiament, que és d'uns 60 metres quadrats, al qual cal sumar-hi un espai expositiu –acollirà les mostres que abans es feien a la Vitel·la de l'Escala– i una cafeteria. "El gran aparador de la llibreria es troba a la cafeteria –diu la propietària–, i l'objectiu és que els llibres vagin envaint aquest segon espai on es podrà prendre alguna cosa abans o després de visitar la llibreria. Farem també tantes presentacions com puguem: som un centre cultural".

"Sense inauguracions, perquè creiem que no és el moment", la nova Vitel·la de Palafrugell va aixecar la persiana el 21 d'agost. "Des de llavors no hem deixat de rebre visites de gent que ens dona les gràcies per haver tornar a obrir una llibreria al municipi –assegura Gemma Garcia–. Aquesta rebuda tan bona ens ha animat molt, sobretot tenint en compte que la tardor i l'hivern es preveuen difícils".