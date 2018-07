Intel·lectuals suecs impulsen un premi Nobel de literatura alternatiu

L'escàndol de presumptes abusos sexuals i filtracions informatives del marit d’una de les acadèmiques, el dramaturg Jean-Claude Arnault, va fer que al mes de maig l'Acadèmia Sueca prengués la decisió d'ajornar la concessió del premi Nobel de literatura fins a l'any 2019.

Un grup d'un centenar d'intel·lectuals suecs –escriptors, professors, editors, dramaturgs i periodistes– han impulsat la Nova Acadèmia Sueca per donar aquest mes d'octubre un premi Nobel de literatura alternatiu. El guardó –que no tindrà dotació econòmica– serà entregat el 10 de desembre en una gran cerimònia. Presidida per l'editora Ann Palsson, la Nova Acadèmia "vol recordar a les persones que la literatura i la cultura haurien de promoure la democràcia, la transparència, l'empatia i el respecte, deixant de banda els privilegis, els prejudicis, l'arrogància i el sexisme".

El poder contracultural de la literatura

En un comunicat de premsa, la Nova Acadèmia ha explicat també que "en un moment en què els valors humans són qüestionats cada vegada més, la literatura es converteix en una força opositora encara més important per frenar la cultura del silenci i de l'opressió".

La institució ha convidat tots els bibliotecaris de Suècia a nominar autors de tot el món. Podran guanyar el Nobel alternatiu escriptors de qualsevol país que hagin publicat com a mínim dos llibres. Una altra condició és que almenys un d'aquests llibres hagi sigut publicat durant l'última dècada.

Quan hagi rebut totes les nominacions, la Nova Acadèmia Sueca farà una votació pública, de la qual quedaran quatre autors finalistes. Serà entre aquest quartet que el jurat triarà el nom que constarà al seu veredicte final.