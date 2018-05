L'Acadèmia Sueca ajorna la concessió del Nobel de literatura

L'Acadèmia Sueca ajorna el Premi Nobel de Literatura enguany, després de la polèmica sorgida amb les denúncies per abusos sexuals i filtracions del marit d'una de les integrants de l'entitat, que ha portat a cinc membres vitalicis de la junta abandonar la institució. Està previst que s'atorguin dos guardons el 2019. És una decisió anòmala, ja que no és habitual que es cancel·li o posposi la concessió de premis Nobel. L'última vegada que no es va atorgar el premi de literatura va ser el 1943, en el moment àlgid de la Segona Guerra Mundial. "Una de les circumstàncies que pot justificar una excepció és que la institució que el concedeix visqui una situació tan greu que fa que la seva decisió no sigui percebuda com a creïble", diu el comunicat de la institució.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de maig de 2018

"La crisi a l'Acadèmia Sueca ha afectat el Premi Nobel de manera adversa [...] La Fundació Nobel espera que ara l'Acadèmia Sueca posi tots els seus esforços per restaurar la seva credibilitat com la institució que atorga el guardó i que l'Acadèmia informarà de les accions que porti a terme per fer-ho", es pot llegir també a l'escrit. La fundació també reclama obertura als membres de l'Acadèmia: espera que tots els membres de la institució s'adonin que "els esforços de reforma de l'estructura organitzativa han de caracteritzar-se per una obertura més gran cap al món exterior".

L'escàndol dels presumptes assetjaments sexuals i filtracions per part del dramaturg Jean-Claude Arnault, el marit d'una de les membres de l'Acadèmia Sueca, Katarina Frostenson; va provocar les dimisions dels escriptors Klas Östergren, Kjell Espmark i Peter Englundi. També van dimitir Katarina Frostenson, la muller d'Arnault, i Sara Darnius, la secretària de la institució, i l'acadèmica Sara Stridsberg.

El cas va esclatar al novembre. Aleshores un informe extern va revelar que que Arnault havia filtrat set vegades el guanyador del Nobel i que el matrimoni tenia un club literari que es podria haver finançat irregularment des de l'Acadèmia.

Actualment només 10 dels 18 seients de l'Acadèmia estan ocupats, ja que són càrrecs vitalicis i ja hi ha dues autores més que fan boicot i no assisteixen a les reunions per altres motius.

Des de 1901, Nobel no es va lliurar els anys 1914 i 1918, arran de la primera Guerra Mundial, ni entre els anys 1940 i 1943 amb motiu de la segona Guerra Mundial. Tampoc no es va lliurar el 1935, perquè el guardó va quedar desert.

Mig any d'escàndols i dimissions

Novembre de 2017: 18 dones destapen de manera anònima els suposats abusos sexuals que va cometre el dramaturg Jean-Claude Arnault, el marit el marit d'una de les membres de la institució, Katarina Frostenson; en dependències vinculades a la institució entre els anys 1997 i 2017. En aquest moment la institució va perdre tot el contacte amb el dramaturg i va provocar una crisi interna que va posar en evidència les diferències entre els membres.

Tres d'aquestes dones també van denunciar que Arnault havia filtrat el nom del guanyador en tres ocasions, en els casos d'Elfriede Jelinek (2004), Harold Pinter (2005) i Patrick Modiano (2014). L'informe posterior encarregar per l'Acadèmia apujarà la xifra a set.

Abril de 2018: La secretaria permanent de l’Acadèmia Sueca, Sara Danius, anuncia el dia 12 que abandona el seu càrrec arran de la crisi interna de la institució. És la culminació d'un rosari de dimissions que inclou les dels acadèmics Katarina Frostenson, la muller d’Arnault; i els escriptors Klas Östergren, Kjell Espmark i Peter Englundi.

Aquest mateix mes la institució es planteja ajornar la concessió del Nobel de Literatura.

Maig de 2018: L'Acadèmia Sueca ajorna el Premi Nobel de Literatura enguany. Concedirà dos guardons el 2019.