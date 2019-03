El control del(s) tempo(s) i el control del(s) temps

Poc després de l’1-O un columnista escrivia que el “tenim pressa” prescindeix del factor principal de la política, “el control dels temps”. Cinc anys abans un altreafirmava que “el control dels tempos” no es pot perdre en l’últim assalt. El mateix 2012 un tercer considerava que Mas havia aconseguit “el control del temps”. I poc després un quart veia bàsic “el control del tempo”. La meva impressió és que tots quatre pretenien dir el mateix i que només un deia el que pretenia dir.

Tempo és un italianisme que en català (i castellà) -a diferència dels molts sentits que té en italià- només vol dir “grau de velocitat en l’execució d’una obra musical”. D’aquest significat, per extensió, s’arriba al de ritme o velocitat amb què fem alguna cosa. Podem parlar, per exemple, del tempo (o ritme) narratiu. Controlar el tempo o tempo -tractant-se d’un estrangerisme es pot optar per la cursiva- vol dir anar al ritme adequat: ni massa de pressa, ni massa a poc a poc. De fet, un dels significats de temps és tempo, però aquesta accepció de temps -que ja vol dir tantes altres coses-no us la recomano: acostuma a crear malentesos.

Temps té deu accepcions, però la que aquí ens interessa és la 5: la porció de temps (dins del transcurs del temps) que es considera adequada per fer alguna cosa. Com diu l’ Eclesiastès : “Sota el cel hi ha un temps per a cada cosa”. Tenir un bon control o domini dels temps seria, doncs, saber triar el moment oportú per a cada acció: no fer-la abans ni després. En canvi, tenir un bon control o domini del temps vol dir, més aviat, administrar bé el temps que tenim per fer una cosa.

No sembla, per tant, que ni “el control dels tempos” ni “el control del temps” expressin el que els columnistes pretenien dir. I tampoc crec que ho expressi “el control del tempo”, que sí que és usat pertinentment quan ens referim al ritme que convé a una acció o execució. Com deia el primer columnista, en el que ha de ser molt bo un líder polític és en “el control dels temps”.