Una passejada hilarant pel cap d’Albert Monteys

Llegir El show de Albert Monteys, recopilació de les historietes publicades per l’autor a la revista Orgullo y Satisfacción, és obrir la porta de casa i deixar que el dibuixant barceloní s’assegui en un divan i t’expliqui totes les seves inseguretats i obsessions mentre et petes de riure. Desempallegat de les servituds editorials d’ El Jueves, Monteys abraça el registre autobiogràfic per embarcar-se en un viatge a les profunditats neuròtiques de la seva ment. Un viatge ple de rialles en què l’autor es presenta com un rondinaire cagadubtes amb poques habilitats socials, incapaç de desxifrar el manual de la vida adulta i víctima de totes les patologies quotidianes de l’era digital.

L’humor en primera persona de Monteys beu tant de la sàtira autoparòdica de Vázquez com de l’autoficció còmica de Louie C.K., però té un segell inequívocament personal que combina l’ull clínic per a l’apunt costumista -es noten els anys de Para ti, que eres joven! - amb la reflexió sobre els mecanismes de l’humor. Des de la trinxera de la hipèrbole còmica, Monteys dispara perles agudes sobre les angoixes del procés creatiu, l’obsessió per la nostàlgia i la dificultat per conciliar qui érem amb qui som. Com bromeja Monteys, el còmic no guanyarà el Premio Nacional. Però se’l mereix.