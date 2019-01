Els còmics que llegirem el 2019

La indústria del còmic va publicar el 2018 prop de 4.000 referències, una xifra en augment que fa pensar que el prestigi cultural conquerit pel sector s’està traduint en la mateixa inflació de títols que pateix la resta del món editorial. L’allau de novetats inclou l’esperadíssima segona part de la novel·la gràfica del 2018, Lo que más me gusta són los monstruos, però també superherois, reedicions esperades i manga. Un panorama eclèctic que coronarà el retorn dels gals més irreductibles, Astèrix i Obèlix, per celebrar el 60 aniversari amb Astérix: El secreto de la poción mágica, una nova aventura amb il·lustracions de Fabrice Tarrin i guió d’Oliver Gay a partir de la pel·lícula homònima que s’estrena divendres. A més, el 24 d’octubre es publicarà a França el 38è àlbum de la sèrie oficial, el quart de Jean-Yves Ferri i Didier Conrad.

Novel·la gràfica

Emil Ferris, Nick Drnaso i Olivier Schrauwen, tripleta guanyadora

Salamandra publicarà al febrer l’aclamada Sabrina, de Nick Drnaso, el primer còmic nominat al prestigiós premi Booker. L’obra gira al voltant de la desaparició de la noia del títol i les conseqüències que té en un militar amic seu. El 2019 també veurà el retorn d’un nom de referència del nou còmic europeu, el belga Olivier Schrauwen, acompanyat de Rupert & Mulot a La leyenda del bebedor (Fulgencio Pimentel). A finals d’any, Reservoir publicarà la segona entrega de Lo que más me gusta son los monstruos, la magistral evocació adolescent farcida de monstres, crims i intrigues nazis d’Emil Ferris, però també Los sentimientos del príncipe Carlos, un nou assaig en vinyetes de l’autora del brillant manifest feminista El fruto prohibido, Liv Strömquist, que ara centra la seva atenció en l’amor romàntic. Però la sorpresa de l’any pot ser One hundred demons, de la veterana -i no prou coneguda a casa nostra- Lynda Barry, un híbrid d’autobiografia i ficció inspirat en una pintura religiosa del segle XVI.

Superherois i fantasia

‘Watchmen’ s’integra a DC i la Capitana Marvel alça el vol

Alan Moore entrarà en còlera quan descobreixi que DC ha decidit unir l’univers superheroic de l’editorial al món de Watchmen. Batman i Superman es barrejaran amb Doctor Manhattan i la resta de personatges creats per Moore i Gibbons a la minisèrie Doomsday clock, amb guions de Geoff Jones i art de Gary Frank. Panini aprofitarà l’estrena de Capitana Marvel per publicar una nova minisèrie del personatge amb dibuixos de Carlos Pacheco, La vida de la Capitana Marvel. DC tindrà el seu gran esdeveniment còsmic ( Héroes en crisis, del guionista de moda Tom King), però a Marvel es conformaran amb rellançar des del número 1 sèries franquícia com Iron Man. Planeta començarà a publicar material de l’editorial nord-americana de moda, Aftershock, amb títols com Animosity i la paròdia de Bond Jimmy’s Bastard. I de França arribarà Negalyod (Norma), de Vincent Perriot, un thriller futurista amb dibuixos que recorden el millor Moebius.

Reedicions

L’edició definitiva de l’obra d'Hugo Pratt i el retorn de Conan a Marvel

El 2019 Marvel recupera els drets de Conan, i Panini ho celebrarà amb una reedició de la mítica etapa de Barry Windsor Smith que corregirà el polèmic color digital de l’anterior antologia de Dark Horse, a més de publicar la nova sèrie regular del guerrer cimmeri amb guions de Jason Aaron. Norma prepara una col·lecció amb l’edició definitiva -en gran format, blanc i negre i color- de l’obra d’Hugo Pratt, a més de recuperar -en blanc i negre- el buscadíssim Drácula de Mike Mignola. I també tornaran a les llibreries en noves edicions de Salamandra La guerra de Alan, d’Emmanuel Guibert, i Epiléptico, de David B.

Collita espanyola

‘Soldados de Salamina’ en còmic i l’exposició a l’IVAM de Paco Roca

El bestseller del còmic espanyol, Paco Roca, no publicarà cap títol el 2019, però a canvi prepara una gran exposició a l’IVAM de València. Qui sí que publicarà obra nova serà José Pablo García, que adaptarà Soldados de Salamina (Reservoir); Sergi Puyol, Conxita Herreros i Roberta Vázquez (tots amb Apa Apa), i la debutant Elisa Riera, amb l’autobiogràfic El futuro es brillante, una de les grans apostes d’Astiberri.

Manga

Títols inèdits de Jiro Taniguchi, Junji Ito i Osamu Tezuka

Planeta seguirà completant l’edició de l’obra d’Osamu Tezuka amb els mangues Dust 18, I.L. i Grand Dolls. Ponent Món publicarà un Jiro Taniguchi inèdit, Mundo salvaje, i ECC afegirà al seu catàleg noves obres del mestre del terror Junji Ito: Yuukoku no Rasputin i Ningen shikkaku, que adapta la novel·la Indigno de ser humano, d’Osamu Dazai.