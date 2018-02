El centurió que feia de detectiu entre els bàrbars

Valiant és una petita editorial de còmics dels Estats Units coneguda sobretot pel seu univers superheroic. El seu catàleg, però, és molt més ampli, i algunes de les millors sèries de Valiant no pertanyen al gènere. És el cas de Britannia, una obra ambientada en un Imperi Romà corrupte i decadent que viu sota la tirania capritxosa de Neró. Tot i aquest context, no es tracta d’una ficció històrica, sinó d’un còmic de detectius i de terror psicològic en què el seu protagonista -el centurió Antonius Axia, favorit de les Moires- s’enfronta a dimonis, monstres i altres presències sobrenaturals a la frontera més conflictiva de l’Imperi. És a dir, el guionista londinenc Peter Milligan -creador de sèries tan trencadores com X-Statix per a Marvel- ens ofereix una original barreja de pèplum i d’ Expedient X amb un ritme trepidant que és marca de la casa, perquè els còmics de Valiant són pur entreteniment. Milligan està perfectament acompanyat per Juan José Ryp al dibuix, amb un estil barroc i molt encertat a l’hora de transmetre l’ambient angoixant que desprèn la història. En l’apartat gràfic també destaquen el treball de la colorista Jordie Bellaire i les primeres pàgines del volum -que recopila els primers quatre números de la sèrie-, un brillant pròleg a càrrec del dibuixant Raúl Allén. En definitiva, una de romans amb bacanals i... sobresalts.