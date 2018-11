Les aventures diplomàtiques de Paco Roca

Les persones que han viscut històries increïbles han utilitzat tota la vida els escriptors com a intermediaris per donar-les a conèixer, però ara també es comencen a fer servir els autors de còmic. Guillermo Corral van Damme, diplomàtic de carrera, va proposar-li al dibuixant Paco Roca explicar plegats una història que ell va seguir en primera persona: la recuperació del tresor del La Mercedes, un galió espanyol enfonsat el 1804 per naus angleses, descobert el 2005 per una empresa nord-americana, Odissey, que va extraure de les restes del vaixell prop de 500.000 monedes de plata. Odissey afirmava que era un vaixell colonial sense identificar, però el govern espanyol va reclamar la propietat del tresor i es va embarcar en un litigi diplomàtic i legal, una batalla jurídica entre un estat i una gran empresa amb amics poderosos disposada a tot per conservar el botí.

A El tesoro del cisne negro (Astiberri), títol de ressonàncies tintinaires, Corral i Roca porten aquesta història de pirates moderna al terreny de la ficció introduint-hi elements d’intriga, espionatge i una trama romàntica un xic prescindible, però sense llevar del tot l’àncora de la realitat, mantenint-se a prop del to de reconstrucció documental en el qual l’autor de Los surcos del azar (Astiberri, 2013) és tot un mestre. El còmic es llegeix com una exhalació gràcies a la bona mà de Roca -segurament el narrador més solvent i eficaç que hi ha en el còmic espanyol-, que fins i tot es permet un parell d’exercicis d’estil brillants per evocar les il·lustracions de principis del XIX i el traç rugós del còmic indie nord-americà del segle passat.

El valencià és un autor en plenitud, i la seva productivitat -tres obres en els últims dos anys-, una bona notícia per als lectors. Roca és el més semblant que té el còmic espanyol a un autor de bestsellers de qualitat i té una habilitat única per facturar productes comercials sense renunciar al toc d’autor. El seu últim treball atrapa pel ritme cinematogràfic i la destresa d’un autor capaç de convertir una lliçó d’història i un embolic diplomàtic en una gran aventura que, filtrada per la sensibilitat humanista de Roca, també funciona com a elogi de la figura discreta i fosca dels funcionaris. Un tema que ja apuntava un altre còmic amb el qual El tesoro del cisne negro formaria un bon programa doble: Quai d’Orsay (Norma, 2013), també sorgit de la col·laboració entre un diplomàtic i un autor de còmic, el francès Christophe Blain, en aquest cas virada cap a la comèdia.