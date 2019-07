L'experimentació de Max i María Medem triomfa als premis de la crítica de còmic

El còmic més inquiet i experimental, aquell que cerca nous camins expressius del llenguatge de la historieta, ha sigut el gran triomfador de la primera edició del Premi ACDCómic, que ha reconegut com a millor obra del 2018 'Rey Carbón' (La Cúpula), l'atrevit i radical últim treball d'un dels clàssics moderns del nostre còmic, Max. I en la categoria d'autor emergent, la premiada ha sigut una autora igual d'arriscada i personal, la sevillana María Medem, que culmina així un any triomfal en què ha publicat la seva primera novel·la gràfica 'Cenit' i també ha conquerit el premi a l'autora revelació de la fira Comic Barcelona, abans coneguda com a Saló del Còmic.

'Rey Carbón', que també va estar nominada als premis de Comic Barcelona, continua el procés d'investigació formal que ha dut a terme Max des que el 2013 va publicar 'Vapor', una línia estilística cada vegada més depurada i minimalista que treballa a partir d'elements simbòlics i jugant amb la mitologia clàssica. A 'Rey Carbón', per exemple, l'autor barceloní (però establert a Mallorca ja fa uns anys) reelabora una faula de Plini el Vell sobre els orígens del dibuix. Max es va confessar “molt emocionat” pel reconeixement de l'ACDCómic. “Un premi d'una associació de crítics i divulgadors és un premi embolcallat en or, perquè són les persones amb més criteri i més atentes de tot el que es publica”, va dir.

Si Max és l'exemple de veterania al servei de la reflexió i l'experimentació, María Medem encarna una nova generació forjada a internet i l'autoedició que està sacsejant amb força el panorama del còmic. Prolífica i molt activa en el circuit de festivals independents, Medem ha publicat en els últims dos anys obres com 'Satori', 'Karate: Espejo silencioso' (amb Hugo Espacio) i 'Échos', la majoria autoeditades, però també la seva primera novel·la gràfica, 'Cenit', editada pel prestigiós segell barceloní Apa Apa. I al maig també va col·laborar amb la secció Gràfica Radiant de l'ARA, on va publicar la historieta 'Rumor'. Medem va reconèixer que rebre un premi per la seva primera novel·la gràfica l'animava molt a continuar fent còmics.

La dibuixant també va manifestar la seva admiració per Max: “El segueixo des que jo era adolescent i em sembla increïble que hagi fet còmic tants anys i sense deixar mai d'evolucionar”. L'autor de 'Rey Carbón' també es va declarar admirador del treball de Medem, així de la nova generació d'autors de còmic que han revolucionat el panorama en els últims temps. “Després de molts anys llegint còmics, m'estava començant a avorrir, fins que ha arribat aquesta última fornada amb tantes ganes de matar el pare. I això ha sigut un estímul, per a mi”.

Els premis de la crítica, ha explicat el president de l'ACDCómic, Oriol Estrada, neixen amb l'objectiu de donar visibilitat als autors i autores del còmic espanyol. “És fonamental que la crítica doni suport obertament als creadors del territori nacional i també aposti per l'autoria jove, per aquells artistes que comencen les seves carreres”, ha dit. Els premis de l'ACDC no tenen dotació econòmica, però l'Associació editarà la tardor vinent una publicació gratuïta dedicada als guanyadors que inclourà entrevistes als premiats, ressenyes dels seus treballs i perfils dels finalistes de la categoria de millor autor emergent, que van ser Magius (Diego Corbalán), Luis NCT, Fran Galán i Mamem Moreu.

L'ACDCómic està formada per 81 membres, entre els quals hi ha periodistes, divulgadors i acadèmics especialistes en còmic; cada sis mesos elaboren una selecció dels còmics més destacats que es publiquen a Espanya, els Esenciales ACDCómic, i durant els tres últims anys han publicat en col·laboració amb Jot Down l'anuari 'Cómics Esenciales', amb reportatges sobre el sector i ressenyes dels cent millors còmics publicats durant l'últim any.