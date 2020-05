Les bones vendes a les llibreries durant els primers dies de desconfinament animen el sector

Els llibreters han rebut amb "sorpresa" la gran quantitat d'exemplars que estan venent i l'afluència de clients a les llibreries en els primers dies de desescalada, segons recull l'ACN. "Des del minut u que venem llibres", afirma la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer. Des que han obert les llibreries, i fins i tot en el període de cita prèvia, han vist que els clients han començat a anar a les botigues de llibres a comprar i preguntar també com estan perquè estan preocupats pel seu futur. Tot i això, reconeix que no significa que s'hagin recuperat les vendes de Sant Jordi. "S'està venent molt però no vol dir que es recuperi tot el que hem perdut, ni de bon tros", insisteix.

Info Les llibreries comencen a recuperar la normalitat

La també responsable de la llibreria Empúries de Girona apunta que els primers clients que van anar a la llibreria van ser els amics, però després hi han anat la gent del barri que se senten "responsables de tirar la llibreria endavant". "En les circumstàncies actuals pensàvem que la gent no entraria a les llibreries però igualment venen", indica.

Dos casos barcelonins

Xavier Cortés, de la Memòria de Barcelona, apunta a l'ACN que ha estat molt positiu el suport rebut a través de diverses plataformes en línia per comprar llibres i després recollir-los a les llibreries. Les vendes per internet han crescut força durant la campanya de Sant Jordi, remarca. Cortés estima que han facturat el 40% del que facturarien normalment en un mes d'abril. El llibreter afirma que a partir del moment que han obert el trànsit de persones ha estat molt més elevat del que és habitual en un mes de maig. Admet que en el seu cas es van espavilar perquè no tenien pàgina web i la van crear amb 15 dies: "El soroll a través de la web i les xarxes socials ha repercutit positivament".

Èric del Arco, llibreter de la Documenta, explica que des del dia 4 de maig van obrir la llibreria i van tenir la impressió que "això anava bé". Creu que es deu al fet que "la gent té ganes de sortir i de gastar diners, està farta de fer sempre el mateix i se li han acabat els llibres". Assegura que "o tens Netflix o tens llibres, i hi ha un grup de gent que són addictes als llibres i necessiten la seva dosi i han sortit en tromba a les llibreries amb ganes de poder veure els llibres, que és molt diferent que comprar-los per internet". Del Arco assenyala que als llibreters que han obert els ha beneficiat molt que n'hi hagi d'altres que no ho han fet. "Si no obre la Casa del Llibre ni l'FNAC ni les llibreries d'El Corte Inglés, els que hem pogut obrir ens hem beneficiat d'un grup de gent que no podia anar enlloc més", diu.

El llibreter explica que al principi els va sorprendre la reacció dels clients però després han vist que "la tendència es manté". Del Arco creu que el del llibre serà "un dels sectors beneficiats aquest estiu perquè viatjar s'ha de veure si es podrà fer i la gent que llegeix acabarà anant a les llibreries". En aquest sentit, considera que la situació s'allargarà fins a l'agost i que al setembre s'adonaran de fins on arriba la crisi.

Del Arco assenyala que la pandèmia del coronavirus i la crisi "han estat un cop molt dur". I afegeix: "El març va acabar a mitges i a l'abril amb la tirada de Sant Jordi s'ha fet una mica de caixa. Jo calculo que hem venut un 15% del que hauríem facturat amb el Sant Jordi tot el mes d'abril. Aquest està sent un maig normal i, venint del que veníem, és flipant".

"Gestos que t'omplen"

Sílvia Muntané, de Saltamartí Llibres de Badalona, explica a l'ACN que des del primer moment van quedar "al·lucinats per la quantitat de comandes" que van rebre a través de la web. "Ha estat impressionant la quantitat de visites que hem tingut", diu. "La gent que no havia sortit de casa en aquest temps, la primera sortida que han fet ha sigut per venir a la llibreria", afegeix. Tot i això, Muntané admet que estan molt lluny d'una venda normal però contents amb la quantitat assolida.

Explica, per exemple, que hi ha gent que els fa compres de llibres i que reconeixen que no tenen cap pressa per tenir-los però és la seva manera de col·laborar amb la llibreria. "Hem tingut gestos que t'omplen totalment", assegura Muntané.

Ricard Espinosa, un dels socis de La Capona de Tarragona, assenyala que "per ser el maig hi ha una afluència més accentuada que altres mesos de maig anteriors". Considera que es deu a les comandes de Sant Jordi, que van començar a entregar el 4 de maig i que els clients encara recullen aquests dies. "La gent està comprant més llibres que un maig habitual", explica.

En qualsevol cas, afirma que això no té res a veure amb les vendes de Sant Jordi, tot i que les compres d'aquests dies han permès que la situació "no sigui tan greu". "Tot això suma –afegeix–, i tant de bo que continuem fins al setembre amb una afluència notable a les llibreries. Seria un gran Sant Jordi anual, que és el que ens interessa a tots". La majoria de clients que passen per La Capona "són habituals, alguns recuperats i d'altres nous".

Quins llibres es venen més?

Les llibreries consultades expliquen que entre els llibres més venuts hi ha Mar d'estiu, de Rafel Nadal, i la biografia de Woody Allen com a novetats més recents, i d'altres obres com Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà, Boulder d'Eva Baltasar i La madre de Frankenstein d'Almudena Grandes. Així mateix, com destaca Ferrer, també s'han venut molts llibres de fons que els llibreters han recomanat: "Són llibres pels quals nosaltres apostem i que tenim als nostres prestatges". "No ha sigut una venda normal de Sant Jordi sinó especial", afegeix Ricard Espinosa, de La Capona.