El sector del llibre haurà de tornar a reinventar-se per Sant Jordi

El proper semestre, que s'intueix complicat, serà crucial per provar la mala salut de ferro del sector editorial català. "Segur que no podrem tenir un Sant Jordi com el del 2019 –ha avançat Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, aquest dilluns, hores abans de la celebració de la Nit de l'Edició–. Estem treballant per trobar una fórmula que pugui permetre la seguretat de tothom". El model pensat per al Dia del Llibre i la Rosa que es va fer aquest 23 de juliol és una opció que té números de repetir-se: "Partíem d'un escenari ampli, en què es podia fer en diversos punts de la ciutat. Teníem també un model concentrat, amb una gran carpa al passeig de Gràcia. Finalment es va poder fer només a les llibreries, però així i tot va anar molt bé". Es va facturar més del 20% del que es vendria durant una setmana normal. El bon resultat fa pensar en una possible repetició: "Pensem en una nit de llibreries i biblioteques que es pugui celebrar abans de vacances".

Entre març i maig, en ple confinament, les vendes de llibres van caure un 60% respecte a l'exercici anterior. A partir de la desescalada i la reobertura de les llibreries, però, la situació va canviar radicalment i la remuntada del sector va ser quasi heroica: només així s'entén que es tanqui un any que hauria pogut ser fatídic per al món del llibre amb una caiguda del 5%. Aquesta xifra es correspon a la ficció, la no-ficció i el llibre infantil i juvenil, que representa al voltant de la meitat de la facturació total.

Creix la lectura i el suport a les llibreries de proximitat

"No esperàvem que pogués anar tan bé –admet Tixis–. Entre els aspectes positius cal destacar la millora dels índexs de lectura (durant el confinament, el 83% dels enquestats deia que havia llegit), l'afavoriment de les llibreries de proximitat, l'acceleració del comerç electrònic del llibre en paper i el creixement del llibre electrònic, que ja representa el 6% del total. Cal no oblidar que hi ha hagut un esforç de cooperació publicoprivada important: el sector es va unir per ajudar a passar el confinament d'una manera com més esmorteïda millor". Entre les iniciatives que es van posar en marxa destaca Llibreries Obertes, a través de la qual es van vendre més de 45.000 llibres, fet que va suposar una injecció de 800.000 euros als establiments. "La compra de llibres per a biblioteques públiques i les ajudes estructurals covid han representat un augment del 40% respecte a l'any 2019: hem de mirar de consolidar-ho", afegeix Tixis.

Els tres principals aspectes negatius de l'any han sigut: "La caiguda d'aproximadament el 50% de l'exportació del llibre, el retrocés del 10% del llibre de text, perquè ha sigut un any complicat per a l'ensenyament, i el creixement de la pirateria". Segons un estudi de GFK, el 2020 s'han descarregat a Espanya 425 milions de llibres a la xarxa de forma il·legal, fet que representa deixar d'ingressar uns 215 milions d'euros. La facturació total del llibre a Espanya ronda els 2.370 milions d'euros, i a Catalunya supera els 1.200.