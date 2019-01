El prolífic Marc Artigau guanya el premi Josep Pla

Marc Artigau, guanyador de la 51a edició del premi Josep Pla de narrativa, dotat amb 6.000 euros, és prou jove per ser considerat un nou valor de les lletres catalanes, però ja ha publicat una desena de llibres de poesia i narrativa i, en paral·lel, ha escrit una desena d’obres de teatre. 'La vigília' –que Columna publicarà al febrer– és la seva primera novel·la en solitari per al públic adult.

Fa uns mesos, Artigau va donar a conèixer la segona novel·la de la sèrie del detectiu Albert Martínez, 'Els coloms de la Boqueria', escrita a mitges amb el periodista Jordi Basté. Forma part de l’equip del programa que Basté dirigeix i presenta, 'El món a RAC' 1, on escriu un conte cada setmana. Aquesta és precisament la feina del protagonista de 'La vigília', presentada al guardó amb el títol provisional de 'L’habitació de l’estiu': en Raimon es guanya la vida imaginant ficcions radiofòniques mentre comparteix pis amb el seu germà Blai, que arrossega problemes de salut per culpa d’un accident quan era nen, i és en aquest context que rep l’encàrrec d’una dona que li ofereix una quantitat de diners important per escriure’n la biografia. En Raimon no s’ho pensa dues vegades i accepta la proposta, tot i que mentre es dedica a prendre notes sobre la vida de la biografiada intentarà descobrir què li amaga. A simple vista podria semblar que ens trobem al davant d’una novel·la d’intriga, però segons avança l’editorial és un llibre “sobre el valor dels nostres records i la vida que hem decidit portar a terme per conviure amb el nostre passat”.

Nascut a Barcelona el 1984, Marc Artigau va estudiar dramatúrgia i direcció escènica a l’Institut del Teatre, on va tenir com a companys de promoció a Josep Maria Miró, Cristina Clemente i Jordi Prat i Coll. La seva primera peça teatral va ser 'La gran festa' (2006), que va arribar poc abans d’aconseguir el premi de poesia del Baix Camp amb 'Primers auxilis' (Cossetània, 2007) i el Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat amb 'Vermella' (Viena, 2007). Durant aquesta última dècada, Artigau no ha deixat de publicar, guanyant premis com el ciutat de Sagunt en dues ocasions –'Ushuaïa' (2008) i 'Les sense ànima' (2009)– i el Quim Masó –amb 'Alba', que s’ha pogut veure fa poc al Teatre Nacional de Catalunya–, però també debutant en la novel·la infantil amb 'Els perseguidors de paraules' (Estrella polar, 2016), en la novel·la juvenil amb 'La cova dels dies' (Fanbooks, 2018) i publicant dues novel·les a Rosa dels vents amb Jordi Basté, 'Un home cau' (2017) i 'Els coloms de la Boqueria' (2018).