L'escriptora colombiana Pilar Quintana guanya el 24è Premi Alfaguara

L'escriptora Pilar Quintana (Cali, Colòmbia, 1972) s'ha emportat aquest dijous el 24è Premi Alfaguara amb la novel·la Los abismos. El jurat n'ha destacat "la prosa subtil" i l'ha definit com "una història poderosa narrada des d'una aparent ingenuïtat, que contrasta amb l'atmosfera desgraciada que envolta la protagonista". La novel·la relata, segons el jurat, "la foscor del món dels adults a través del punt de vista d’una nena que intenta comprendre la relació conflictiva dels seus pares". Com a teló de fons de la història hi ha "un món femení de dones lligades a la roda d'una nòria de la qual no poden o no saben escapar-se". El Premi Alfaguara està dotat amb 175.000 dòlars i es publicarà de manera simultània a tot el territori de parla castellana.

La literatura és, per a Quintana, una eina de llibertat. "Em permet posar en paraules el que està censurat perquè està mal vist socialment. La literatura és un refugi i un lloc on puc ser jo mateixa, on em sento lliure", afirma Quintana. Precisament a Los abismos l'autora indaga sobre la relació entre una nena i la seva mare, que no va poder triar quina vida volia. "Soc filla d’una generació de dones que no van poder decidir què volien fer a la vida. La societat deia que s’havien de casar i tenir fills. Volia indagar en el vincle d’una nena amb una dona frustrada perquè no va tenir llibertat", explica Quintana, que ha ubicat la història als anys 80.

La novel·la orbita al voltant de la maternitat, que Quintana vol desmitificar. "Cada vegada estem traient més vels de la maternitat. Cal dessacralitzar-la i reflexionar-hi, perquè les mares no som unes santes, també tenim llums i ombres", assenyala l'autora, que afegeix que "fins fa pocs anys tenia la sensació que la maternitat era tractada com una qüestió menor, perquè implica les dones". Una part de la història transcorre a la ciutat, però la naturalesa també hi juga un paper important. "Sempre he escrit sobre Cali, però aquesta és la primera vegada que he posat el nom de la ciutat", subratlla Quintana, que ha donat protagonisme "a la selva i els arbres que envolten Cali perquè van ser molt importants" durant la seva infantesa.

Una autora llargament reconeguda

Quintana és una escriptora de llarga trajectòria i reconeguda arreu de l'Amèrica Llatina i a l'estat espanyol. El 2003 va publicar la seva primera novel·la, Cosquillas en la lengua (Planeta), i el 2007 amb Coleccionistas de polvos raros (Norma) va ser escollida pel Hay Festival com una de les escriptores de menys de 39 anys de l'Amèrica Llatina més rellevants. La seva última novel·la, La perra (Literatura Random House, 2017), li va valdre el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana i la va consolidar com una de les veus literàries més destacades de Colòmbia.

L'edició d'enguany del Premi Alfaguara ha batut rècord de manuscrits: n'ha rebut 2.428 procedents d'Espanya, de l'Argentina, de Colòmbia, de Xile, del Perú i dels Estats Units, entre altres països. En anteriors ocasions, el guardó ha reconegut escriptors com Guillermo Arriaga, Patricio Pron, Carla Guelfenbein i Ray Loriga.