Els cinc canvis importants del premi Sant Jordi

Canvis al premi Sant Jordi. Un dels guardons més populars de les lletres catalanes es reformula de cara a la 71a edició. Aquestes són les cinc novetats principals:

L'autor o autora que guanyi la pròxima edició del premi Sant Jordi rebrà directament 60.000 euros en concepte de dotació econòmica del guardó i, a part, els diners generats en concepte de drets d’autor. Així, el premi Sant Jordi es converteix en el guardó més ben dotat de la literatura en llengua catalana: el Ramon Llull, que també està dotat amb 60.000 euros, inclou els drets d'autor. Òmnium Cultural obre el concurs per editar el llibre a totes les editorials amb seu física i fiscal als Països Catalans. Aquesta nova norma exclou, per tant, que segells com Planeta –que fins ara publicava el premi a través de Proa i té seu a Madrid des de l'octubre del 2017– puguin editar l'obra premiada. Amb tot, Proa ha explicat que té la intenció de concórrer al concurs perquè "ni Grup62 ni l'empresa a la qual pertany Proa han canviat la seva seu fiscal i social, que continua estant ubicada a Barcelona". Planeta, l'empresa matriu sota la qual s'aixopluga Proa, sí que té la seu instal·lada a Madrid. Els llibres editats passaran a formar part d’una col·lecció que recollirà les obres guardonades amb el premi Sant Jordi de novel·la a partir d'aquesta edició. Es limitarà a tres el nombre d’edicions consecutives que podrà encadenar la mateixa editorial. Per tant, el Sant Jordi deixarà d'estar lligat a una sola editorial, com passava fins aquest 2017, que el publicava Proa. Es renovarà el jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora: estarà integrat per "cinc especialistes de prestigi i sense vinculació amb el sector editorial", explica Òmnium Cultural.

Un premi amb una llarga història

La història del premi Sant Jordi és llarga. Es va concedir per primera vegada el 1947 i el va guanyar Cèlia Suñol amb 'Primera part''. En aquell moment –i fins al 1960– el va convocar l’editorial Aymà, i el guardó portava per nom Joanot Martorell en honor al creador de 'Tirant lo Blanc'. En aquesta primera etapa el van guanyar autors com Josep Pla ('El carrer Estret'), Josep Maria Espinàs ('Com ganivets o flames'), Joan Sales ('Incerta glòria') i Blai Bonet ('El mar').

A partir de la dècada dels 60, impulsat per Òmnium Cultural, el premi Sant Jordi va continuar reconeixent autors de prestigi, com ara Mercè Rodoreda ('El carrer de les Camèlies') i Baltasar Porcel ('Les primaveres i les tardors'), i va acabar d’impulsar trajectòries, com ara la de Montserrat Roig –que el va guanyar el 1976, als 30 anys, per 'El temps de les cireres'– i la de Jaume Cabré, que se’l va emportar el 1983 per 'La teranyina'. Durant l’última dècada ha premiat, sobretot, autors consolidats: Pep Coll per 'Les senyoretes de Lourdes', Ramon Solsona per 'L’home de la maleta' i Joan-Lluís Lluís amb 'Jo soc aquell que va matar Franco'.