Ventura Pons continua fent memòria en un nou llibre autobiogràfic

El cineasta Ventura Pons (Barcelona, 1945) va publicar 'Els meus (i els altres)' a l'editorial Proa, el primer llibre de memòries, l'any 2010. Després d'aquest període, durant el qual ha hagut de passar per alguns capítols durs com ara dos vessaments cerebrals per un accident en bicicleta; la salvació a l'últim minut dels Cinemes Texas, a punt de convertir-se en un supermercat –amb una estratègia d'entrades a 3 euros entre setmana–, i l'estrena de quatre pel·lícules, el director encara té moltes coses a dir.

De la mà de l'editorial Comanegra, ha llançat 'He tastat molts fruits de l'arbre de la vida', una revisió de la primera autobiografia en què inclou capítols nous i fets de la seva vida que amb el temps han anat adquirint "un sentit diferent passats aquests anys tan intensos": "M'han sortit més coses de les que creia: de mi mateix, de la vida, dels amics, dels que no ho són, dels que si volessin, no veuríem mai el sol, del meu país i, per descomptat, del cinema", apunta Pons. La presentació el llibre serà el proper dijous 31 de gener a les 19 h a la Nau Comanegra, seu de l'editorial.