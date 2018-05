Sílvia Soler, Tina Vallès, Enric Umbert i Carme Martí, entre els finalistes del premi Crexells

Els socis de l'Ateneu Barcelonès ja han escollit els finalistes per al premi Crexells d'enguany. Les novel·les 'Els vells amics' (Columna) de Sílvia Soler, 'La memòria de l'arbre' (Anagrama) de Tina Vallès, 'El camí de les aigües' (Amsterdam) de Carme Martí i 'L'últim passatge de Walter Benjamin' (Edicions 62) d'Enric Umbert són quatre de les nominades en la 47a edició dels guardons. També competiran pel premi 'Des del balcó' (Amsterdam) de Teresa Muñoz, 'Escacs d'amor i de mort' (Edicions Salòria) de Marcel Fité i 'L'olor de la seva pell' (Gregal) d'Alfons Cama.

L'Ateneu ha informat aquest dimecres que, atès que hi ha un empat en el sisè lloc dels seleccionats, finalment seran set (i no sis) els finalistes d'aquest any. Les votacions de les obres han comptat en aquesta edició amb 174 vots dels socis de l’Ateneu Barcelonès i els clubs de lectura de les Biblioteques Públiques de Catalunya i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Enguany el premi Crexells ha canviat de jurat i també ha modificat les seves bases amb l'objectiu de "mantenir el prestigi i l'origen del guardó perquè continuï sent un premi de referència per a la llengua catalana", segons la vicepresidenta de l'Ateneu, Gemma Calvet. Entre els canvis destaca el fet que l'Ateneu ha organitzat diversos actes per promoure la difusió i la presentació dels títols que s'han presentat al reconeixement. La nova norma arriba després de la polèmica de l'any passat, quan l'obra guanyadora va ser l'autoeditada 'Crui. Els portadors de la torxa', del mallorquí Joan Buades, i que no es trobava a les llibreries.