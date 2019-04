Sant Jordi espera més vendes (malgrat tot)

L'únic que fa patir els editors i llibreters és el temps. Després d'una Setmana Santa en què les grans editorials han traginat amunt i avall els seus autors perquè signin preventivament fora de Barcelona, per Sant Jordi l'epicentre llibresc és Barcelona. Aquest matí tots han mirat al cel ennuvolat: sembla que els ruixats seran a la tarda i a l'interior. Però no és l'únic condicionant d'avui: aquest dimarts el judici al Procés viu una jornada de gran interès informatiu, la campanya electoral encara la seva recta final, el Barça juga un partit de Lliga i hi ha debat televisat. El sector del llibre creu que Sant Jordi és impermeable a tot, curiosament, excepte a la pluja.

Si la pluja no ho esguerra a comarques, l'auguri del Gremi de Llibreters sembla que es complirà: les vendes podrien créixer un 2% respecte l'any passat, que es van facturar 22 milions d'euros. El motiu és que la diada pràcticament ha tocat sostre, però a les vendes s'hi sumen els llibres despatxats el cap de setmana anterior. Moltes llibreries han aprofitat per obrir tots els festius d'aquest cap de setmana, de manera que és previsible que hi hagi hagut més vendes.

Rere els escriptors

Els últims rànquings permetien intuir quins seran els autors més seguits avui: Rafel Nadal, Albert Espinosa, Elisabet Benavent, Gerard Quintana i, també, els llibres dels presos, que òbviament hauran de signar coautors i parelles o es quedaran sense firma. De tota manera, els més venuts suposaran només el 5% del total.

Un dels canvis importants és que hi haurà prop del 20% més de paradetes a Barcelona, però també creixen els carrers on es talla el trànsit, com la Diagonal, el carrer Consell de Cent i Còrsega fins a Balmes. També s'amplia la zona de parades de Passeig de Sant Joan.

Hi haurà 1.000 parades de llibres i 4.000 de roses només a Barcelona, però també hi haurà més de 2.000 punts de venda il·legals, denuncien els gremis.