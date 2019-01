Patricio Pron guanya el premi Alfaguara 2019

La novel·la 'Mañana tendremos otros nombres', de l'escriptor argentí Patricio Pron, ha estat proclamada guanyadora del premi Alfaguara 2019, dotat amb 154.000 euros, i s'ha imposat als 766 manuscrits restants. L'obra, que serà publicada al març pel segell de Penguin Random House, és, en paraules del jurat, "la fascinant autòpsia d'una ruptura amorosa, que va més enllà de l'amor: mapeja sentimentalment una societat neuròtica en què les relacions són productes de consum".

El llibre, protagonitzat per dos personatges que es diuen 'Él' i 'Ella', explica, a través "d'una gran profunditat psicològica, la contemporaneïtat". Ho fa, sempre en paraules del jurat, presidit per Juan José Millás, "de manera excepcional, prenent el pols a les noves formes d'entendre els afectes". La història que explica la vuitena novel·la de l'autor és la del naufragi d'una relació d'amor de quatre anys entre els protagonistes a través d'ells mateixos i de les seves amistats. "És la generació Tinder, en què les fotos dels pretendents s'esborren amb un dit capriciós, on tothom queda exposat i on prima el desencant", afegeix el jurat en un comunicat de premsa.

Nascut a Rosario (Argentina) el 1975 però instal·lat a Madrid des de fa una dècada, Patricio Pron ha publicat llibres de relats com ara 'La vida interior de las plantas de interior' (2013) i 'Lo que está y no se usa nos fulminará' (2018), novel·les com ara 'El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia' (2011) i 'No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles' (2016) –tots disponibles a Literatura Random House– i l'assaig 'El libro tachado' (Turner, 2014).