Canvis a La Calders, la llibreria sense ‘bestsellers’

Dissabte al migdia diverses piulades des del compte de Twitter –sempre actiu– de la Llibreria Calders del barri barceloní de Sant Antoni van sorprendre els seus més de 15.000 seguidors. Deien que tenien novetats: el llibreter Abel Cutillas plegaria el 31 de gener del 2020 i es convertia, a partir de llavors, en “el soci sortint”, i s’incorporaven dos nous socis al projecte, tots dos vinculats al sector editorial, Maria Bohigas i Alejandro Dardik, de Club Editor, i Luigi Fugaroli, de La Fuga. Alguns dels seguidors, conscients que l’anunci s’havia fet el dia 28 de desembre, van apagar el foc de seguida: es tractava d’una innocentada.

Però l’endemà al matí, el compte de La Calders hi va tornar, recordant que el fil del dia anterior “no era broma”. “Els canvis coincideixen el mateix any que havíem acabat de pagar el crèdit que havíem demanat al banc”, diu Isabel Sucunza, que juntament amb Cutillas va aixecar la persiana de la llibreria del barri de Sant Antoni l’abril del 2014: el projecte comptava amb ells dos com a socis i tres business angels, entre els quals hi havia Andrés Ehrenhaus, que van invertir una quantitat de diners perquè poguessin arrencar.

“Des del principi vam dir que no tindríem bestsellers i hi havia gent que ho veia com un esnobisme, però per a nosaltres era més una qüestió pràctica, perquè els exemplars que una gran editorial pogués col·locar a La Calders eren molts menys que els que podien tenir en xarxes com Casa del Libro o El Corte Inglés”, explica Sucunza. En comptes de durar sis mesos tal com els havien advertit, La Calders “s’ha consolidat” en cinc anys i mig. “Durant aquest temps han anat obrint diverses llibreries a Barcelona i tenim més competència –continua–. Per a La Calders, un llibre atractiu ha de tenir qualitat”.

Poc després de mencionar la competència, Sucunza es corregeix. “En realitat treballem més junts que competint, determinades llibreries i editorials –explica–. Una sola llibreria no pot aguantar tot un barri, i en necessita d’altres. També biblioteques i escoles”. Aquest últim any, La Calders ha passat uns “mesos complicats” després del tancament de l’Escola Griselda i dels mesos que la Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver no va poder obrir perquè s’havia espatllat l’aire condicionat.

Una programació de nivell

Amb la sortida de Cutillas, que es dedicarà a “escriure articles i llibres” –“el que he fet sempre”, afegeix–, La Calders continuarà oferint “literatura no fabricada en sèrie” als lectors. L’atapeïda programació que han mantingut des dels inicis vol compaginar “la presentació de novetats, que són actes més aviat promocionals” amb “activitats de producció pròpia”. Sucunza cita l’homenatge recent a la traductora Dolors Udina poc després de guanyar el Premio Nacional, o el diàleg entre Gonzalo Torné i Isaac Rosa sobre El vent de la nit, de Joan Sales. “Ens reunirem un cop al mes amb l’Ale, el Luigi i la Maria per pensar les activitats –diu la llibretera–. No es tracta de donar més visibilitat a Club Editor i La Fuga, però sí que volem treballar amb autors, traductors... que estiguin en la seva òrbita i que ja són presents a la programació de La Calders des dels inicis”.

Isabel Sucunza serà rere el taulell de la llibreria a mitges, i el compartirà amb Luigi Fugaroli, “expert en literatura europea i clàssics”. “Ara que no hi ha l’Abel ens hem de posar les piles en filosofia i història”, diu. Els diumenges, com ja passava ara, el llibreter serà l’escriptor Víctor García Tur.