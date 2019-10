La trajectòria de Dolors Udina, reconeguda amb el Premio Nacional de traducció

Dolors Udina Abelló (Barcelona, 1953) ha guanyat el Premio Nacional del ministeri de Cultura a l'obra d'un traductor corresponent al 2019, i Belén Santana López (1975), el Premio Nacional a la millor traducció per l'obra Memorias de una osa polar de Yoko Tawada. El jurat ha reconegut Udina "per la seva trajectòria prolongada, prolífica i d'alta qualitat com a traductora de llengua anglesa al català i al castellà, i pel seu exemple en la professionalització de la traducció literària".

Des que va traduir L'ampla mar dels Sargassos, de Jean Rhys, per a Columna –l'any 1987–, Dolors Udina ha compaginat la docència universitària a la Facultat de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la traducció de gairebé 200 llibres, majoritàriament de l'anglès al català. S'ha ocupat, entre molts altres exemples, de Catedral, de Raymond Carver, d'Alta fidelitat, de Nick Hornby, de L'eriçó i la guineu, d'Isaiah Berlin, així com de gran part de l'obra dels premis Nobel J.M. Coetzee i Alice Munro. Les seves dues últimes traduccions són Tardor, d'Ali Smith, publicada per Raig Verd, i Bon dia, mitjanit, de Jean Rhys, publicada per Minúscula.

Fidelitat, encerts i magnetisme

Pel que fa a l'obra de Santana, el premi s'ha proposat perquè es tracta "de la traducció d'un original complex, escrit en llengua alemanya impregnada d'estructures del japonès, que acosta una veu i un món narratius profundament singulars" i traduït al castellà "amb gran fidelitat, encert i un enorme magnetisme".

El Premio Nacional a l'obra d'un traductor té com a objectiu distingir el conjunt del treball fet per un traductor, sigui quina sigui la llengua o les llengües de treball, que hagi dedicat especial atenció a la traducció d'obres estrangeres a qualsevol llengua de l'estat espanyol.

Pel que fa el Premio Nacional a la millor traducció, hi opten les obres literàries traduïdes per traductors des de qualsevol llengua a qualsevol llengua de l'Estat i que hagin sigut publicades per primera vegada a Espanya l'any anterior. Els dos premis estan dotats amb 20.000 euros cadascun.