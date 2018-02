António Lobo Antunes revela que un mestre va abusar d'ell quan era petit

L'escriptor António Lobo Antunes ha afirmat durant una xerrada amb joves a l'escola dels salesians de Lisboa que va patir abusos sexuals quan era petit per part d'un dels seus mestres de l'Institut Camoes. "De vegades aquest mestre ens convidava a un de nosaltres a seure al seu costat i una vegada em va tocar a mi. Jo portava pantalons curts i el mestre de l'assignatura de moral va començar per tocar-me els genolls i després va pujar pels pantalons", ha explicat l'autor d''El manual dels inquisidors' i 'No entris tan de pressa en aquesta nit obscura'.

Als seus 75 anys, Lobo Antunes ha sorprès Portugal amb aquesta revelació, que també inclou paraules obscenes per part d'aquell mestre que, a aquella edat, no va saber entendre. "Una de les coses que em va dir llavors va ser 'ja et surt llet de la tita'?", ha recordat el novel·lista, tal com recullen mitjans portuguesos com publico.pt.

Després d'un temps "espantat", l'escriptor va decidir explicar-ho a la seva família. "Quan ho vaig dir, el meu pare callava –explica ara. El seu silenci es va estendre i va arribar a la meva mare i, de sobte, sense dir res el meu pare va desaparèixer. Vam sentir el motor del cotxe al jardí i res més". El mestre va estar dos mesos sense treballar a l'institut i quan va tornar, no va fer classe mai més classe a Lobo Antunes.