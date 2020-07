El virus de la conspiració

Massa cofois per anar darrere dels misteris, els vam canviar per les conspiracions. D’això en parlàvem fa unes setmanes, quan dèiem que el dibuixant francès Jake Raynal havia renovat amb abduccions i conspiranoies l’imaginari del París misteriós, de les gàrgoles xopes de pluja, de tot allò que prové del fulletó i dels polars de quiosc. Però la conspiració és grotesca des del moment que és antipolítica. Un conspiranoic busca explicacions suprapolítiques a problemes polítics. Si als misteris els van salvar del ridícul detectius com Sherlock Holmes, l’únic punt de vista que pot salvar la conspiració és el polític. I això és el que va fer Raynal al darrer àlbum, convertir en qüestió política la sospita, la por, la malfiança cap al poder.

El llibre va sortir el 2018 a edicions La Découverte, i es diu La septième arme. Une autre histoire de la République. El guió és de David Servenay, periodista especialitzat en conflictes franco-africans. Explica com un grup d’oficials de l’exèrcit francès va introduir a l’estat la doctrina de la guerra revolucionària, un concepte pres del maoisme (hi ha també l’apropiacionisme ideològic). D’aquesta manera, amb el pretext de defensar-la, se sotmet la població civil a pràctiques de guerra. Es va començar a provar durant la guerra d’Indoxina i va prendre la forma definitiva a la guerra d’Algèria. Després va ser portada a la descolonització del Camerun i més tard a la Ruanda del genocidi. Al segle XXI va arribar a l’Afganistan, i finalment el seu vocabulari, els seus tics, la seva ombra, es van instal·lar a la vella França. I així comença aquest còmic. Amb el dia que Macron celebra la investidura com a president de la República desfilant cap al monument del soldat desconegut, a l’Arc del Triomf de París, a bord d’un vehicle militar. Mostrant que ell és el cap suprem de l’exèrcit. L’àlbum acaba tornant al passat recent, amb els atemptats de Charlie Hebdo i la declaració de l’estat d’emergència. Entremig hi ha totes les guerres ocultes esmentades. Els darrers mesos qualsevol conspiranoic trobaria una relació entre el que diu aquesta bande dessinée i el vocabulari que els polítics del món han fet servir durant la pandèmia. La conspiració és un virus molt contagiós. Igual que les paraules.