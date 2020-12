El poeta a l’aparador

I, de sobte, dues llibreries anuncien que es fan editorials. No que es transformen i que canvien d’ofici sinó que, a més de tot el que fan, engeguen petits (o grans) projectes editorials. Al barri de Sant Gervasi, darrere del Mercat de Galvany, la petita Casa Usher va ser la primera d’anunciar-ho: Casa Usher Editores (en femení, no en castellà) té a punt un volum molt especial que recupera la memòria d’una llibreria molt estimada de la ciutat que va desaparèixer fa anys, reeditat i traduït per clients il·lustres de la llibreria, que no són pocs. Les dues llibreteres i ara editores, l’Anna Arranz i la Maria F. Serra, encara no saben quants llibres publicaran l’any que ve, però sí que van veure clar que aquest 2020 tan infaust per tantes coses havia de ser l’any de la seva primera publicació, que vendran només a Casa Usher a partir de la setmana que ve. Veurem què més ens depara l’editorial amb nom de conte d’Edgar Allan Poe.

I en ple Eixample dret, a la no menys històrica Llibreria Documenta, també han decidit fer un llançament editorial. Dos dels seus llibreters, en Lluís Ruiz i la Nura Nieto, lectors enfervorits de poesia (i de tot) estan al capdavant de l’editorial de poesia Documents Documenta, que publicarà tres llibres l’any, per Nadal, Sant Jordi i per la rentrée de passat l’estiu. El llibre inaugural és Apunts per a un incendi dels ulls, de Gabriel Ventura, una mena de reencarnació física d’en Vicenç Altaió (de debò que s’hi assembla). Per presentar-lo, el poeta es va instal·lar vint-i-quatre hores a l’aparador de la llibreria: hi va dormir, hi va concedir entrevistes, hi va llegir poemes i va ser profusament fotografiat i interpel·lat per amics i coneguts que passaven pel carrer Pau Claris a comprovar com la poesia encara genera coses que surten una mica dels camins fressadíssims del món de les presentacions hipnòtiques de llibres. Hipnòtiques com a sinònim de cloroformitzants, esclar. “La lectura és potser una qüestió de fe, de fer”, escriu la Nura Nieto al text de presentació de la col·lecció. Posar un poeta a l’aparador és fer, engegar editorials és tenir fe. Llarga vida.