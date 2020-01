El superheroi metalingüístic

En algunes obres de metaficció, el narrador o els personatges són conscients d’estar en una ficció i, en conseqüència, reflexionen sobre la naturalesa de l’obra o fins i tot trenquen la quarta paret per interpel·lar el públic o el lector. Una transgressió narrativa habitual -la podem trobar tant al Quixot com a Deadpool - que en la sèrie d’historietes de Pascal Jousselin Imbatible adquireix una nova dimensió, ja que l’heroi protagonista no només sap que és dins un còmic sinó que és conscient de la tramoia de les pàgines i la disposició de les vinyetes, i utilitza aquest coneixement a favor seu. “És la màgia dels còmics”, explica ell simplement en la primera història, on salta de la primera tira de vinyetes a la segona per caure damunt d’uns atracadors i dispara d’una vinyeta a una altra d’anterior, cosa que altera la seqüència cronològica. És el seu superpoder: moure’s per la pàgina del còmic trencant les convencions narratives per sortir-se amb la seva i derrotar els criminals, un exercici metalingüístic sofisticat però d’una ambició purament lúdica. Perquè Imbatible, si es vol, pot servir per reflexionar sobre el llenguatge narratiu i els seus mecanismes, però sobretot per delectar-se i riure de valent amb l’enginy de Jousselin, que amb l’esperit d’un il·lusionista de barraca se supera d’historieta en historieta introduint nous recursos i trucs, ampliant la nòmina de personatges i, en definitiva, fent seu el lema “encara més difícil”, sobretot quan Imbatible s’enfronta a enemics amb superpoders meta.

A l’èxit de la proposta hi contribueix també el disseny de l’emmascarat protagonista, un tap de bassa més aviat rabassut amb una graella de vinyetes com a logo. Sempre el veiem uniformat, però sovint enfeinat en tasques domèstiques: planxant la roba, netejant les finestres o comprant queviures. És un superheroi peculiar i d’estar per casa que, curiosament, ha sorgit d’un dels planters menys superheroics del còmic mundial: les pàgines de la mítica revista Spirou, on es publica des del 2013. Imbatible, que Editorial Base edita en català i en castellà, demostra que per renovar una tradició fonamental com la del còmic juvenil francobelga, estancada des de fa anys en l’explotació dels personatges icònics de l’època daurada, no cal mirar al cinema ni al manga sinó tan sols talent i originalitat. No és estrany que, tot i estar dirigit al públic juvenil -pares a la recerca d’un regal de Reis, alerta!-, el còmic estigués entre els 15 finalistes del Premi de la Crítica francesa del 2017.