L’angoixa adolescent sempre està de moda

Tenint en compte l’èxit que ha tingut la sèrie de Netflix, era qüestió de temps que el còmic en el qual es basa The end of the fucking world es traduís al castellà. Publicat per Sapristi, l’obra de Charles Forsman explica la fugida de casa de dos adolescents nord-americans (principal diferència amb el xou televisiu, que passa a Anglaterra) en una road movie de joves nerds, marginats i inadaptats amb aroma indie i una lúcida mirada a la generació postmil·lennial.

Plena d’aventures punk, en què s’inclouen assassinats, abusos sexuals i corredisses davant la policia, aquesta és una història que evoca indissimuladament el desencís i l’angoixa juvenil que tan bé van descriure a la dècada dels 90 -és el que va viure l’autor- i en què tot el protagonisme l’adopten els dos personatges principals: el James, un psicòpata amb fòbia social, i l’Alyssa, que presenta el típic quadre de teenager autodestructiva. L’obra de Forsman explica tota la història completa que la sèrie ha deixat penjada en la primera temporada (ja se n’ha anunciat una segona).

Amb una bona combinació de ritme i tendresa, Forsman ha construït una ficció que demostra que per molt que passin generacions les preocupacions i frustracions juvenils segueixen sempre vigents.