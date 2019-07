La llibreria La Gavina de Palamós abaixa la persiana

Palamós perd la seva llibreria de referència. El 31 d'agost, després de 42 anys d'història, abaixarà la persiana La Gavina, segons informa l'emissora empordanesa Radio Capital. "És molt complicat mantenir el negoci. Ja fa anys que trobem dificultats per tirar endavant i els números no quadren", ha explicat al mitjà la propietària del local, Montse Cargol, que ha assegurat que es tracta d'una decisió "presa a contracor perquè hi ha molt de sentiment".

"No pot ser. La Gavina tanca. És una de les llibreries de la meva vida", escrivia a Twitter la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé. "No permetem que les nostres llibreries tanquin!" També lamentaven la notícia per xarxes socials Carme Fenoll, l'antiga cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat, que lamentava la notícia: "A l'Empordanet necessitem més llibreries i menys especulació".

La notícia arriba després d'una temporada d'optimisme en el sector llibreter, amb l'obertura de noves llibreries a Barcelona com Lata Peinada, al Raval; Obaga, a la frontera entre l'Eixample i Gràcia; La Garba, davant el mercat de la Barceloneta, i La Tribu, a Sant Andreu. Fora de la capital catalana no hi ha tan bones notícies, perquè l'any passat va tancar la veterana La Tralla de Vic, també després de 42 anys d'història.