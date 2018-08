Nova llibreria a Barcelona

Les prestatgeries dels baixos del número 179 del carrer Girona, a l’Eixample barceloní, encara estan pràcticament buides, però en un racó de la futura llibreria Obaga ja s’hi veuen, destacats, els reculls de contes d’Alice Munro. “És una de les autores que em va al·lucinar quan la vaig descobrir, i la seva literatura compleix les dues divises de la llibreria: emociona i entreté”, explica Carol Porta Pacín, que va arribar fa anys a Barcelona des de l’Argentina, després de llicenciar-se en periodisme i antropologia, amb la voluntat de treure’s el doctorat en aquesta última disciplina. A partir del dilluns 3 de setembre -l’endemà de la gran festa d’inauguració- serà ella qui estarà darrere el taulell de l’establiment, que té uns 80 metres quadrats i espera poder allotjar entre 6.000 i 8.000 títols.

Al costat hi té el marit, Dioni Porta, un dels impulsors de la desapareguda revista literària digital Rosita. “Ajudaré la Carol en tot el que pugui, però mantindré la feina que tinc”, admet. A prop seu, obrint caixes i classificant els llibres, hi ha la filla gran de la parella, la Tània, que tot just ha fet dotze anys, i el seu germà petit, el Gabriel. Va ser ella qui va donar la idea per batejar la llibreria. “Pensàvem en una paraula senzilla de pronunciar, de gènere femení i que no s’assemblés a noms que ja estaven en circulació -explica-. Una de les candidates era Kristof, perquè ens agrada molt Agota Kristof, autora de la Trilogia de Claus i Lucas. Al final, després de passar un cap de setmana buscant bolets, la Tània va proposar la paraula obaga, que devíem haver pronunciat vint vegades durant aquells dies. Ens va semblar fantàstica”.

Quan la Carol va haver decidit que “la fantasia” de tenir una llibreria seria una realitat i ho va començar a explicar va rebre “reaccions molt diverses, de l’estupefacció a la condescendència”. “També m’han animat -afegeix-, dient-me que soc molt valenta”.

Idees i il·lusió

Obaga obrirà de dilluns a dissabte i es vol convertir “en una llibreria de barri que, sense fer cap censura intel·lectual, estableixi un diàleg amb els diferents nivells d’accés a la literatura”. Carol Porta es defineix com “una lectora apassionada i caòtica”. “Els meus gustos són eclèctics: a més d’Alice Munro m’encanta Roberto Bolaño, Enrique Vila-Matas, Albert Forns, Svetlana Aleksiévitx... La primera novel·la que vaig llegir quan vaig arribar a Barcelona va ser La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda: em va fascinar, però ara em pregunto què devia entendre llavors, perquè la vaig llegir directament en català”.

Obaga tindrà narrativa, assaig, poesia i una secció infantil i juvenil. “Volem muntar també microseccions a les taules, com ara els imprescindibles de la literatura d’humor o sobre feminisme -avança-. A l’espai intermedi que separa la secció d’adults i la infantil hi muntarem presentacions de llibres, tallers i clubs de lectura”. Buscaran també que els lectors recomanin els llibres que els hagin agradat més. “Tenim moltes idees, però ara el més important és l’arrencada -diuen tots dos-. Ens fa una il·lusió immensa”. La llibreria més propera a Obaga és Horitzons, especialitzada en viatges. En direcció a mar, havent creuat la Diagonal, hi ha Jaimes, Documenta i Malpaso. En direcció a muntanya queda l’atapeït panorama gracienc, amb Taifa, La Memòria, Atzavara i diverses botigues de segona mà, com Cercles i Re-Read.