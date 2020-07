La consellera de Salut diu que "valoraran" si se suspèn el Sant Jordi d'estiu a Barcelona

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest dijous que caldrà "valorar" si suspenen la celebració del Sant Jordi d'estiu, prevista per al 23 de juliol, davant l'increment de casos de coronavirus a Barcelona. "Ho hem de valorar, i s'han de valorar les mesures que s'aplicarien a Barcelona, això és així", ha dit Vergés durant la roda de premsa sobre el circuit de detecció de casos de covid-19 i el seguiment dels contactes. Per a la consellera, amb les dades de transmissió de coronavirus que actualment hi ha a la capital catalana caldrà prendre mesures "segur".

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes van presentar dimecres les mesures previstes per a la festa, que de moment es manté programada. Els llibreters de tot Catalunya podran posar parada al davant del seu establiment. I, depenent de cada localitat, hi haurà un lloc on es podrà celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa de manera generalitzada. "A Barcelona hi haurà les parades al tram central del passeig de Gràcia, un espai tancat i perimetrat, amb control d'accés, que anirà des de plaça Catalunya fins al carrer València", va explicar Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya.

Les últimes setmanes algunes llibreries i editorials han anunciat que no participaran a la festa davant la situació sanitària provocada pel coronavirus. L'associació d'editorials independents Llegir en Català ha explicat aquest dijous que no posarà parada al passeig de Gràcia "per responsabilitat". La llibreria l'Odissea de Vilafranca del Penedès –una de les més veteranes i populars del municipi– ha pres la mateixa decisió i no instal·larà parada a la rambla de Sant Francesc.

Com l'Odissea, tres llibreries de Figueres –la Bookman, la Ploma i l'Auca– han rebutjat celebrar el Sant Jordi d'estiu perquè consideren que no és "viable, ètic ni segur". En paral·lel, l'Ajuntament de Reus ha cancel·lat la festa i el sector del llibre del Segrià també ha suspès les activitats al carrer pel rebrot de contagis que ha viscut la comarca les últimes setmanes.