Tres llibreries rebutgen celebrar el Sant Jordi d'estiu perquè no és "viable, ètic ni segur"

Aquest divendres al migdia, tres llibreries figuerenques, la Bookman, L'Auca i La Ploma, han fet públic un comunicat en què anuncien que no celebraran el Sant Jordi d'estiu, previst per al 23 de juliol, perquè no és "viable, ètic ni segur".

"Ens vam reunir fa uns dies diversos llibreters de la ciutat i de moment som tres els que signem el comunicat –explica Francesc Llopis, de la Bookman–. Ens sembla precipitat i perillós celebrar un altre Sant Jordi tenint en compte els rebrots dels últims dies, també veient que molts dels altres sectors de la cultura continuen aturats, sense bolos. No em sembla ètic sortir a celebrar una festa quan tot això està passant". Llopis creu que "hi haurà més llibreries" que se sumin a la iniciativa. "En cap cas és una crítica al Gremi d'Editors ni de Llibreters, que estan fent una molt bona feina –afegeix–. És la nostra opció i ja està. A la Bookman hem patit com tothom el tancament de la botiga durant dos mesos, però creiem que aquesta festa del 23 de juliol no és necessària".

Bon dia,

A continuació us fem arribar un comunicat signat per 3 llibreries de Figueres en referència al Dia del llibre que es celebrarà el 23 de juliol de 2020:https://t.co/QkLLV7Yp09#Figueres #SantJordi #Comunicat #Llibreries #23dejuliol #Diadelllibre pic.twitter.com/4mN58nDXgj — La Bookman Llibreria (@La_Bookman_) July 10, 2020

Les tres llibreries han acordat també "no fer el descompte habitual del Dia del Llibre (10%) per reivindicar el valor de tota la cadena del llibre: autors, editorials, distribuïdors i llibreries", segons es pot llegir al comunicat. "Tot i així les llibreries de Figueres seguirem difonent la lectura i els llibres cada dia des dels nostres establiments i xarxes, i igualment potenciarem i farem més visible la producció literària de la nostra ciutat i de la nostra comarca", afegeixen, abans d'agrair a "tot el personal sanitari i científic el seu esforç per combatre el covid-19" i transmetre "el suport i escalf a totes les persones que pateixen les conseqüències d'aquesta maleïda pandèmia".