El públic del Comic Barcelona cau als 112.000 visitants

El Comic Barcelona ha tancat aquest diumenge les portes de la seva 37a edició amb una xifra d'assistència lleugerament inferior a la de l'any passat: dels 118.000 visitants del 2018, la fira ha passat a tenir-ne 112.000. Una disminució poc notable tenint en compte la pluja que va caure divendres i dissabte i l'eliminació de la jornada de dijous.

Meritxell Puig, directora del festival, ha destacat que "el públic ha omplert cada dia els nous espais" i "l'increment d'expositors, cosa que s'ha traduït en la presència de més editorials, més llibreries, més fanzines i més autors exposant i venent la seva obra".

Alguns dels convidats d'aquesta edició han sigut Daniel Clowes, Milo Manara, Typex, Lee Bermejo, Miguelanxo Prado i Olivier Schrauwen. Els premis de Comic Barcelona han reconegut la trajectòria del guionista i estudiós del còmic Antonio Altarriba amb el Gran Premi; a més, Albert Monteys ha guanyat el premi a millor obra espanyola amb 'Univers!', Emil Ferris el de millor obra estrangera per 'Lo que más me gusta son los monstruos' i María Medem el d'autora revelació per 'Cenit'.