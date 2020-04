El projecte Llibreries Obertes ja suma 20.000 llibres venuts

Sota el lema “Regala un llibre per Sant Jordi", la campanya de Llibreries Obertes s'ha proposat vendre mig milió d'euros en llibres per a aquest Sant Jordi confinat. La cooperativa Som i l’agència Mortensen van engegar aquesta campanya el 21 de març, i des de dissabte passat Òmnium Cultural ha passat a liderar el projecte.

En només tres dies, i coincidint també amb la proximitat de Sant Jordi, el portal web ha passat dels 11.000 als 20.000 llibres venuts, la xifra s'ha pràcticament duplicat. A aquest ritme, el dia 23 d'abril s'haurà arribat a l'objectiu inicial de la campanya, que era vendre 30.000 llibres, xifra que es correspon a la venda d'un sol dia a tot Catalunya en circumstàncies normals.

La suma d’Òmnium a Llibreries Obertes ha implicat diversos canvis en el projecte inicial. Des de dissabte, les llibreries reben l’import íntegre de la venda del llibre en el moment en què es fa la comanda (fins llavors cobraven el 50% immediatament després de la venda i haurien cobrat el 50% restant quan el llibre s'hagués entregat al comprador, amb posterioritat al desconfinament). Una altra novetat és que el procés de compra en línia ha incorporat l'opció d’arrodonir el preu a l’alça i destinar aquests diners a projectes que donen resposta a l’emergència social derivada de la crisi del covid-19.

El projecte Llibreries Obertes és un dels que estan tenint més repercussió entre els lectors aquests dies, tot i que hi ha moltes altres opcions, totes elles virtuals –tenint en compte que les llibreries continuen tancades–, que inclouen l'enviament de llibres a casa, els xecs regal o la compra diferida, que serà entregada al comprador quan acabi el confinament.

Tot i així, segons ha fet públic aquest dimarts el Baròmetre de TV3 i Catalunya Ràdio a partir d'un estudi elaborat per GAPS, gairebé un 60% dels catalans que el dia 23 tenen la intenció de comprar un llibre ho faran a través d'Amazon, mentre que la resta optarien per donar suport a les seves llibreries de proximitat. Un 70% dels enquestats durant aquestes tres primeres setmanes d'abril no tenen previst comprar cap llibre per Sant Jordi. Del 30% restant, un 17% es decanten per comprar en format paper i un 10% opten pel llibre electrònic.