Els llibres que ens absorbiran aquesta tardor

Amb el setembre a la cantonada i el curs a punt d’arrencar, les novetats editorials ja comencen a treure el cap a les llibreries. Aquesta serà una tardor de noves veus i retorns literaris esperats com el de Xavier Bosch, que dimecres vinent publica Paraules que tu entendràs (Columna/Destino). Després d’abordar l’amor i la intimitat a Algú com tu (2015) i Nosaltres dos (2017), l’escriptor explora ara les relacions de llarga durada amb una història que retrata el pes de la convivència, els secrets i l’ús de la veritat. El llibre fa un retrat precís de la quotidianitat de tres matrimonis i juga amb el poder de l’arquitectura per parlar de la recerca constant de bellesa i del llegat implícit en els edificis. L’ Ara Diumenge n’avançarà demà el primer capítol.

Bosch és un dels autors més matiners d’aquesta rentrée literària, que arriba impulsada per tota l’activitat que genera la Setmana del Llibre en Català. La cita, que tindrà lloc del 6 al 15 de setembre, reunirà nombrosos escriptors amb les corresponents novetats literàries acabades de sortir del forn. Entre els títols que es presentaran hi ha L’esperit del temps (Proa), de Martí Domínguez, una novel·la protagonitzada per un psiquiatre nazi durant la Segona Guerra Mundial, i Els llibres galàctics (Anagrama), de Jaume Sisa, que aplega lletres, aforismes i poemes del músic. Màrius Serra reprendrà el personatge d’Oriol Comas en una nova història negra, Jugar-s’hi la vida (Amsterdam); Ferran Torrent viatjarà fins al 1982 amb Poder contar-ho (Columna), i Carla Gracia parlarà de L’abisme (Univers), la història d’un escriptor caigut en desgràcia. A més, David Lagercrantz serà a Barcelona amb La noia que va viure dues vegades (Columna/Destino), un thriller explosiu que tanca la saga Millennium de Mikael Blomkvist i Lisbeth Salander.

El retorn d'autors de renom

Noves històries d’Ian McEwan, Dolores Redondo, Ali Smith i Rafael Vallbona

El britànic Ian McEwan, autor d’ Expiació (2002) i A la platja de Chesil (2007), s’endinsa per primera vegada en la ciència-ficció amb Màquines com jo, que Anagrama publica en català i en castellà. Ambientada als anys 80, la novel·la transita en un passat ucrònic en què s’han creat els primers éssers humans sintètics. McEwan s’imagina una relació triangular entre un d’ells i dues persones que viuran experiències inquietants. Coincidint amb el final de l’estiu, Raig Verd publicarà Tardor, d’Ali Smith, la primera entrega d’un quartet literari que parla del final de la vida reinventant les formes clàssiques de l’escriptura. L’escriptora escocesa tindrà a la tardor novetats per partida doble: a banda d’aquesta novel·la, Nórdica li publicarà el recull de relats La historia universal.

Annie Ernaux, guardonada amb el premi Formentor 2019, és pràcticament inèdita en català. L’escriptora francesa, una de les pioneres en la ficció autobiogràfica, serà a les llibreries amb Els anys (Angle / Cabaret Voltaire), una narració personal i plena d’originalitat que dona veu a objectes, cançons, paraules i anuncis. De França també arriba una nova història de Delphine de Vigan, autora de No i jo (2007) i Res no s’oposa a la nit (2012). A Les lleialtats (Edicions 62 / Anagrama), De Vigan teixeix quatre històries sobre personatges maltractats per la vida. Sorj Chalandon rescata el relat dels 42 miners morts en una explosió a la mina francesa de Liévin-Lens a El dia abans (Edicions de 1984 / Reservoir Books), i Andrei Kurkov, autor de Muerte con pingüino (2018), reapareix amb El jardinero de Ochákov (Blackie Books), una sàtira sobre l’antic règim soviètic.

Rafael Vallbona enfilarà la tardor amb dues novetats. D’una banda, l’escriptor fa una crònica sentimental de l’alta muntanya a Un any a la Cerdanya (Edicions 62). De l’altra, Amsterdam traurà al novembre Els bons dies, reconeguda amb el premi Roc Boronat. Ildefonso Falcones també té nova novel·la, una història d’amor titulada El pintor de almas (Grijalbo / Rosa dels Vents), i Dolores Redondo recupera el personatge d’Amaia Salazar a La cara nord del cor (Columna/Destino).

Noves veus imperdibles

Philippe Lançon, Ahmed Saadawi i Sally Rooney, per primer cop en català

La rentrée literària serà la porta d’entrada de nombroses veus internacionals fins ara invisibles al mercat editorial català. Un dels títols més prometedors d’aquesta temporada és L’esqueix de carn (Angle/Anagrama), de Philippe Lançon, un periodista i escriptor que va sobreviure a l’atac terrorista a la revista Charlie Hebdo. El llibre, guardonat amb el premi Femina i el premi especial Renaudot, és un intens i esperançador relat sobre l’atac i sobre com li ha canviat la vida. El multipremiat Frankenstein a Bagdad (Amsterdam / Libros del Asteroide), d’Ahmed Saadawi, serà a les llibreries a partir del 9 de setembre. La novel·la, que va convertir Saadawi en el primer escriptor iraquià amb el Premi Internacional de Ficció Àrab, descriu amb tendresa i tocs surrealistes la vida urbana de Bagdad després de la segona guerra de l’Iraq. En paral·lel, l’escriptora basca Eider Rodríguez, fins ara inèdita en català i castellà, publica el singular recull de relats Un cor massa gran (Periscopi / Random House), ple de personatges que viuen un moment d’inflexió.

A l’octubre irromprà a les llibreries una de les veus mil·lennials internacionals més destacades, Sally Rooney. L’escriptora irlandesa publicarà en català i castellà Gent normal (Periscopi / Random House), la història d’una parella jove que s’ha convertit en tot un fenomen al Regne Unit. La també mil·lennial Maria Climent debuta a la literatura amb Gina (L’Altra), un relat vital i lluminós protagonitzat per una noia a qui li diagnostiquen una malaltia greu. I Adam Martín s’estrena a la narrativa amb la història de superació personal El nedador d’aigües obertes (Comanegra).

Clàssics rescatats

Reedició d’obres d’Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda i Marcel Proust

Club Editor commemorarà el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil amb la reedició de dos grans clàssics: Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodoreda, i Entre dos silencis, d’Aurora Bertrana. Així mateix, Proa llançarà una nova traducció de A la recerca del temps perdut,de Marcel Proust, a càrrec de Valèria Gaillard. Els tres primers volums del monumental cicle proustià arribaran al novembre a les llibreries. I Viena, en paral·lel, segueix publicant les entregues del cicle proustià: al setembre traurà La presonera II amb traducció de Josep Maria Pinto.

Entre les novetats de poesia de la tardor destaca A l’enforcall (Edicions 62), de Francesc J. Gómez, amb el qual va endur-se el premi Gabriel Ferrater, i L’arquitecte (Edicions de 1984), de Laia Maldonado, guardonada amb el premi Ventura Ametller de poesia. En paral·lel, Viena publica Limítrofes, de Carla Fajardo, reconeguda amb el premi Martí Dot.

Els llibres del judici

La política coparà les llibreries just abans de la sentència del Suprem

Després del judici als presos polítics i just abans de la sentència del Tribunal Suprem, diverses editorials llançaran títols que analitzen i posen llum a tot el procés viscut els últims mesos. L’il·lustrador Oriol Malet s’ha encarregat d’immortalitzar els moments més rellevants del judici, que recull a Judici a la democràcia (Comanegra). El llibre il·lustra escenes del judici i s’acompanya de les frases més destacades de tot el Procés. Des de la presó, Jordi Cuixart ha escrit Ho tornarem a fer (Ara Llibres), un assaig en què reflexiona sobre la lluita per l’autodeterminació i la llibertat. I, per després de la sentència del Suprem, Ara Llibres ha preparat Tota la veritat, un llibre que repassarà els fets polítics dels últims tres anys i que estarà escrit pels periodistes Gerard Pruna, Ferran Casas, Neus Tomàs, Roger Mateos, Odei Etxearte i Marc Martínez Amat.

A Des de l’exili (Pòrtic), l’escriptor David Ferrer reunirà les veus de Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín i Clara Ponsatí, que oferiran informacions inèdites de tot el procés polític. També a Pòrtic, el periodista Francesc-Marc Álvaro publica Assaig general d’una revolta, en què desenvolupa 12lliçons que cal treure del Procés.