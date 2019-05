Annie Ernaux guanya el premi Formentor 2019

Per a Annie Ernaux, l’escriptura és un ganivet que li permet accedir a la seva intimitat més fonda i treure’n llibres incòmodes. “Escriure és perseguir la realitat, perquè la realitat no es mostra d’entrada –explicava fa uns anys–. És un acte polític”. L’autora francesa acaba de ser guardonada amb el premi Formentor –dotat amb 50.000 euros– per una obra narrativa en la qual fa un “implacable exercici de veracitat que penetra els racons més íntims de la consciència”, segons ha comunicat el jurat, presidit per Basilio Baltasar.

Nascuda a Lillebonne el 1940, Ernaux ha escrit llibres com 'La mujer helada', 'No he salido de mi noche' i 'Los armarios vacíos' –tots a Cabaret Voltaire– i 'Pura passió', publicat a Llibres de l’Índex, fins ara el seu únic títol publicat en català. Va ser a partir d''El lugar', amb el qual va guanyar el premi Renaudot el 1984, que l’autora va renunciar a la ficció per centrar-se en la seva pròpia experiència biogràfica, ja sigui reconstruint la vida de la mare ('Una mujer', 1988), la superació d’un càncer ('El uso de la foto', 2005) o el tràngol de patir un avortament ('El acontecimiento', 2000).

Una “veu femenina vigorosa”

El jurat del premi ha destacat que “la coherència narrativa d’Ernaux, sostinguda amb rigor al llarg de més de quatre dècades, ha donat forma a la personalitat literària d’una veu femenina vigorosa”. També ha fet èmfasi en el seu “estil entretallat i aspre”, que “es posa al servei d’una commovedora i terrible franquesa”, i d’una “fèrria voluntat que desarma el model convencional del relat i prescindeix de la lògica seqüencial dels fets per fer de la seva vida l’objecte d’una descarnada investigació etnològica”.

En la segona etapa del premi Formentor, que va arrencar el 2011, el jurat ha apostat sempre per la qualitat literària reconeixent la trajectòria d’autors com Jorge Semprún, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel i Mircea Cartarescu. Ernaux és la primera dona reconeguda amb el guardó, 55 anys després que Nathalie Sarraute el rebés durant la primera etapa.