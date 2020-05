Les llibreries de Barcelona i l'àrea metropolitana ja poden obrir sense cita prèvia

Les llibreries de Barcelona i l'àrea metropolitana han viscut el primer dia en què els clients s'han acostat a comprar llibres sense necessitat de demanar hora. Tanmateix, molts establiments continuen atenent a la porta, i així ho faran mentre duri la fase 0 avançada.

Poder rebre clients sense cita prèvia és una facilitat, tal com destaca a l'ACN la llibretera de l'Obaga, Carol Porta, que ho considera "fantàstic". "Amb la cita prèvia ha sigut molt difícil organitzar-se, amb whatsapps, trucades, missatges d'Instagram. Ha sigut complicat combinar-ho tot", ha dit aquest dilluns mentre atenia lectors que recollien comandes o demanaven recomanacions. La setmana que ve es plantejaran deixar entrar els clients dins la llibreria.

Tot i que a la llibreria Obaga del carrer Girona hi podrien entrar fins a dos clients, han preferit mantenir l'atenció al públic des d'un taulell a la porta. "La cosa ideal és que no es toquin els llibres i trobem que ens hem d'adaptar a la nova desescalada, per això preferim atendre els clients a l'entrada", argumenta Porta. Durant tot el matí s'hi han acostat molts clients sense haver de trucar abans: "És fantàstic que pugui venir gent durant tot l'horari", assenyala, encara que sigui reduït.

Un moment encara excepcional

Porta considera que es tracta d'un moment "excepcional" i que tenen l'obligació d'adaptar-se a la incertesa de les mesures i les fases. "Ens anem preparant, ja teníem la idea que potser passàvem a la fase 1, ara és la 0,5. Ens afecta la incertesa i com a llibretera penso a llarg termini". La setmana que ve es plantejaran deixar passar la gent dins l'establiment, tot i que li sap greu haver de donar tocs d'atenció als clients de tant en tant: "Separa't, no toquis gaire, neteja't les mans".

També des de la porta de la llibreria i sense cita prèvia ha estat atenent Paula Jarrín, de la llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil Al·lots. "Demanem fer la cua mantenint la seguretat de dos metres", recorda Jarrín, que preveu deixar entrar els clients la setmana que ve, quan previsiblement s'entri a la fase 1.

De moment prefereixen esperar a tenir tot el material d'higiene necessari i acabar de condicionar la llibreria. Jarrín ha destacat el civisme del barri durant les primeres setmanes d'activitat i la conveniència que sigui ella mateixa qui fullegi els llibres infantils davant els clients. Nens i nenes s'han acostat a la llibreria a escoltar atentament les recomanacions de Jarrín. Respecte als canvis en les mesures del govern, la llibretera creu que els dificulta el fet que el BOE publiqui tard les normatives, però hauran de tenir "paciència".